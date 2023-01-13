上鋪離地190公分護欄僅15公分 中國學生在宿舍「睡到摔死」

中國一名22歲女學生在校住宿，在日前睡眠時從上鋪摔下，送醫後不治；其母控訴，上鋪離地190公分，床架護欄卻只有15公分。（翻攝中媒海報新聞）

2023/01/13 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名22歲女學生在校住宿，日前睡覺時從上鋪摔下，送醫不治；其母控訴，上鋪離地190公分，床架護欄卻只有15公分，床墊鋪上去就跟護欄同高，護欄形同虛設。

綜合中媒報導，22歲學生宋嘉怡是家中獨生女，在2022年8月錄取蘇州托普信息職業技術學院，住學校宿舍，該寢為8人寢室，共6個上鋪和2個下舖，每個人一年住宿費人民幣1500元（合約新台幣6700元），宋嘉怡分配到上方床鋪下方書桌的床型。

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2022年12月3日0時54分，宋嘉怡的媽媽收到女兒室友的電話，告知她熄燈以後宋嘉怡從上鋪摔落昏迷，室友已經在0時34分撥打了急救電話；宋母從家裡趕到醫院，當時已經是凌晨1時41分許，醫院裡只有2名17歲同學陪著宋嘉怡，沒有學校老師和舍監在場。宋母一個人處理繳費，並找車將女兒同學送回學校。

宋嘉怡因為頭部傷勢過重，在凌晨4時44分被轉院到蘇州第一人民醫院新病區動手術，班導師在當日下午2時才到醫院探望；宋嘉怡手術後就被宣布腦死，在12月5日19時16分被宣告死亡。

宋母向中媒爆料，事件本月12日曝光。她回到女兒寢室丈量，發現這張床上鋪離地190公分，但床邊的鐵護欄只有15公分左右，床鋪幾乎與護欄同高，護欄形同虛設，人很容易掉下來，其他學生的床也是這款床架，女兒生前已經有不少同學抱怨上鋪護欄不穩、太低，還有同學睡到掉下來摔傷。

宋母控訴，女兒學費人民幣1萬多元（換算為新台幣4萬5000元以上），醫藥費和喪葬費則超過人民幣20萬元（合約新台幣90萬3000元），結果學校不僅沒道歉，至本月12日還只賠了人民幣5萬元（合約新台幣22萬5000元），有問題的床架也遲遲不改善。

宋嘉怡的家屬打算對學校提起訴訟，要求學校登報道歉，在校內為宋嘉怡舉辦追思會，並改善學校裡所有問題床架，同時依照判決結果賠償。對此，校方以及蘇州市教育局都不接電話，沒有任何回應。

中國一名22歲女學生在校住宿，在日前睡眠時從上鋪摔下，送醫後不治；其母控訴，上鋪離地190公分，床架護欄卻只有15公分。（翻攝中媒海報新聞）

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