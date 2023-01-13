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    首頁　>　國際

    美退伍軍人當背包客遊歐洲 受困俄國多月終獲釋

    2023/01/13 04:12

    〔中央社〕前美國駐聯合國大使李察遜發聲明稱，俄羅斯今天釋放美國公民杜德里，此人在莫斯科去年2月入侵烏克蘭頭幾週跨境進入俄國飛地加里寧格勒，獲釋後在波蘭邊界與李察遜會面。

    路透社報導，律師法蘭克斯（Jonathan Franks）透過電子郵件告訴記者，35歲的美國海軍退伍軍人杜德里（Taylor Dudley）去年4月跨過波蘭與俄羅斯邊界，進入加里寧格勒（Kaliningrad），當時他正在歐洲背包旅行。

    根據法蘭克斯的說法和「李察遜全球參與中心」（The Richardson Center for Global Engagement）聲明，曾任新墨西哥州州長的李察遜（Bill Richardson）為這個案子努力了幾個月，在邊界與杜德里會面。李察遜曾協助讓被拘留在海外的美國人獲釋。

    目前還不清楚杜德里在俄國時的情況，他的案子之前未被廣為公開。

    美國國務院發言人說，國務院知道一名美國公民被俄國驅逐的消息，但以隱私考量為由，拒絕進一步評論本案。

    俄國2022年2月24日開始全面侵略烏克蘭後，莫斯科當局與華府的關係目前依然惡劣。

    俄羅斯上月在美俄官員談判後，釋放美國女子職籃（WNBA）球星格林納（Brittney Griner），以換回俄國軍火商布特（Viktor Bout），但仍繼續關押前美國陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。1120113

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