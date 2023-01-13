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    美火車受困逾29小時 乘客以為被綁架慌張報警

    美國國家鐵路客運公司（Amtrak）的客運列車。（法新社檔案照）

    美國國家鐵路客運公司（Amtrak）的客運列車。（法新社檔案照）

    2023/01/13 00:33

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家鐵路客運公司（Amtrak）9日一班從華府出發，開往佛州奧蘭多的火車，因另一列貨運列車出軌，行程受阻改道，車上乘客被困超過29小時，有些人以為被綁架，慌張地急忙報警，列車長不得不向全車廣播「我們不是在挾持你們當人質」。

    《美國廣播公司新聞網》（ABC News）11日報導，這列美鐵客運列車搭載563名旅客，原訂行駛17小時，預計10日上午10點抵達奧蘭多，但途中在南卡羅來納州遇到CSX鐵路運輸公司的貨運列車出軌，改道行駛，沒想到這一改道，讓列車延誤了超過29小時，被困在車上的旅客越想越擔心，害怕可能發生了更嚴重的情況，有些人乾脆打電話報警求救。

    這列客運火車在南卡丹麥市一處林區暫停時，因為車上工作人員已「超時工作」，依法不能繼續值勤，得等待另一組人前來接班。加上車上備用的食物有限，還有許多人攜帶寵物出遊需要大小便。有些人在社群媒體發文求救，還標註運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）帳號。

    已經倍感挫折的列車工作人員，對部份乘客慌張到報警，不得不出面安撫，一名列車長透過廣播向乘客說，「打電話報警的乘客，我們不是在挾持你們當人質」，「我們正提供你們我們所知的所有訊息，抱歉造成不便」。

    這列火車在11日上午終於抵達原訂的目的地，結束這趟意外的37小時旅程。

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