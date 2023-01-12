520死創新高！日本8波疫情狂襲 XBB.1.5「魔王株」確診4例

日本境內已確認4例Omicron亞型變異株XBB.1.5確診病例。（美聯社）

2023/01/12 15:46

〔編譯陳成良／綜合台北報導〕日本第8波疫情狂襲，11日新增20萬3000例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，另有520人病逝，超過本月5日的498人，創歷來下新高。

綜合外媒報導，據厚生勞動省數據，日本全國的重症患者為665人，較前一天增加了9人。死亡人數包括福岡45人、愛知32人、大阪31人等。感染人數包括東京1萬6772人、愛知15918人、大阪1萬4024人等。

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厚生勞動省也指出，過去1個月以來，因為染疫死亡人數超過1萬人，是疫情爆發以來總死亡人數的6分之1以上，而且多數都是高齡長者。

日本累計感染人數在去年1月初還不到200萬人，1年裡增加了2800萬人以上。背後原因在於傳染力較強的Omicron毒株的出現。與過去幾波疫情相比，感染人數異乎尋常地增加。去年8月達到頂峰的第7波疫情過後，雖一度出現減少，但10月中旬起又趨於增加。

今年前3天，日本新增確診人數還維持在7萬至9萬例，本月4日達到10萬例，5日竟然竟激增超過23萬例。

日本政府表示，目前傳染力最強、號稱「魔王株」的Omicron亞型變異株XBB.1.5，日前日本已有4例確診案例。

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