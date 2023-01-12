FBI投放中文廣告 盼「中共跨國鎮壓受害者」主動報案

美國FBI投放中文廣告，希望在美遭中共跨國鎮壓的受害者能主動報案。（圖擷取自「FBI」臉書粉專）

2023/01/12 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國FBI日前在臉書投放中文廣告，希望在美遭受中國指派人員騷擾的民眾可以主動聯繫FBI費城分局處。FBI表示，許多在美民眾並不知道「跨國鎮壓」是違法行為，並解釋這則廣告目標群眾為「在微信上經歷過類似騷擾」，使用中文的微信用戶。

《美國之音》援引外媒「Axios」11日的報導內容，表示美國FBI正在臉書投放中文廣告，尋找「在美國受到中共惡意騷擾或網路跟蹤騷擾」的中文用戶。美國執法機構已針對中國跨國鎮壓展開為期數月的打擊行動，而投放廣告舉措可說是打擊跨國鎮壓的最新進展。

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該則廣告呼籲，若在美使用中文的人士遭受「網路跟蹤騷擾、人身騷擾攻擊、微信騷擾、勒索敲詐」，極有可能為中共跨國鎮壓的受害者，受害者可以寄信至FBI費城分局處信箱，或親自到分局處報案。至於為何由費城分局處負責處理此類案件，還未有進一步說明。

此外，FBI在一份聲明稿中表示，FBI盼以多元形式解決跨國鎮壓問題，包含多種文字的社群平台廣告、製作威脅恐嚇的教育手冊、以及FBI官網發布的相關文章。

中國跨國鎮壓對象主要針對「海外持不同意見者」，旨在阻止中國公民發聲，同時為北京提供情資，脅迫海外異議人士返回中國，美國政府已於2022年開始進行打擊中國跨國鎮壓的專案行動。

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