徐州八孩案曝光1年受害者現況成謎 前律師前往探視遭警民刁難包圍

李莊一行人要進入鐵鍊女的村子，卻被攔下要求登記身分，登記表格有人的來訪目的被寫上「可疑」。（翻攝微博）

2023/01/12 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國徐州豐縣鐵鍊女／八孩母案於2022年曝光，案件涉及綁架、人口拐賣、性侵、重傷害等嚴重人權問題，震驚國際，中國官方多度說謊粉飾太平，甚至將當事人接到醫院「擺拍」，只為壓下輿論怒火。事件曝光至今整整一年，鐵鍊女下落呢？中國一名前任律師親往豐縣要探查，卻差點連他也回不了家。

中國徐州豐縣鐵鍊女／八孩母案於2022年1月曝光，事發至今整整1年，消息受到中國官方靠逮捕志工等手段刻意封鎖，再加上中國當年各種亂象橫生，此案早已消失在中國輿論檯面上，不過仍有人惦記著受害人；中國前律師李莊在11日發布他的「豐縣行」紀錄，與夥伴帶著捐助物資，親自從北京趕赴豐縣，想一探受害人現況。

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李莊一行人吃完早餐後從酒店出發，快到村口，就見到有村民把守；村民把他們的車子攔下，盤問來意，並要求拿身分證登記。李莊表明就是要去董志民（鐵鍊女丈夫）家看看8個孩子，接著反問村民，防疫早就解封，為什麼他們可以隨意設關卡攔截？村民仍堅持要登記，李莊拍下村民的登記表格，上頭要填寫詳細資料，其中一欄要寫來訪目的，有人被寫上了「可疑」。

他們登記完畢，卻被告知要「領導同意」後才可進村，接著又來了一輛車，2名幹部上前關切，並拒絕這輛車進村，還有人打電話通風報信，稱有北京牌照的車輛要進村。接著，一群警察騎電動機車趕到，糾纏一番，到了中午仍不放行。

李莊見入村無果，打算返回，退路卻被一輛車子堵死；李莊等人大聲抗議，幹部卻一臉流氓樣，表示沒有攔人，他們大可自行離去，李莊推了對方一把，旁邊又竄出不少人。李莊打了2通110，等了半小時才有警察趕到。

警方到達現場，反問李莊等人進村「有沒有授權」，李莊反嗆，「一個公民關心另一個公民需要授權嗎？」警察卻堅持「任何人來，都需要報備」。李莊等人不得其門而入，只好返回，村民在警察的指揮下才願意挪車，李莊一行人在當日中午無功而返，鐵鍊女的下落與狀況至今依然成謎。

「鐵鍊女的命運，八個孩子的現狀，揮之不去的情結」，他在這篇記錄的文末無奈寫下結論，但事件到此還沒結束；這篇「豐縣行」截圖被中國微博刪除，今（12）日豐縣警方聯繫李莊在豐縣的友人，要求對方今天下午過去談話，要了解李莊去豐縣的目的。

李莊直言，這群警察「不用費那麼大勁，直接問不更直接嘛？若電話裡說不清楚，你們過來或我過去，均可，時間地點你們定」，而且，「『目的』在文章裡說的都已經很清楚了」。

中國網友留言力挺李莊，「圖片沒了，欲蓋彌彰」、「他們不會來直接找你，而是要瓦解凝在一起的力量」、「今年是我感覺最無助的一年，從鐵鍊女到胡鑫宇（中國在校離奇失蹤學生）。感覺想要破案困難重重，這些案子越來越多，看完都能抑鬱」。

有小粉紅想幫中國官方護航，斥李莊「作秀」，反被一肚子火的中國網友罵道「等你脖子掛個鏈條成為生育工具，大約希望所有人都過來秀」、「你敢去做這個秀嗎？」

●讀李莊「豐縣行」原文點此

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