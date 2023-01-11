德國考古大發現 巴伐利亞邦挖出「許願井」

考古學家在德國巴伐利亞邦挖掘出1口古老的木襯井，井底充滿了大約3千年前青銅器時代的器物，他們據此推測這口井為「許願井」。 （取自巴伐利亞邦歷史遺跡保存辦公室）

2023/01/11 22:16

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據Ancient Origins網站9日報導，在德國巴伐利亞邦挖掘的考古學家迄今已發現了逾70口古井，但他們最新發現的1口古井，井底充滿了各種古代器物，他們據此推測這口井為「許願井」。

對所有古代文明而言，水對於農業發展和維持生命至為重要，這是天然水源變得神聖化或儀式化的原因。當地的泉水被居民用石頭加固形成水井，而因居民常去水井，它們變成社區中心和聚會場所。

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許願井自史前以來一直是歐洲民間傳說的重要組成部分，在大多數情況下，許願井的神奇機制是透過人們投擲金幣來激活的，這個傳統催生了歐洲許多市中心的噴泉，當代行人則是將硬幣投入其中。

考古學家自2021年以來就一直在巴伐利亞邦Furstenfeldbruck區的蓋默靈（Germering）進行挖掘工作，他們發現蓋默靈約9千年前首度有人居住，證據也顯示，人類在這個地區從事耕種已超過4千年。

迄今為止，考古學家已在蓋默靈發現了約1萬3500件考古成果和逾70口古井，主要是來自青銅器時代和中世紀早期，但先前挖掘到的古井中，從沒有1口古井像最近發現的那樣蘊藏著非常珍貴的寶藏。

考古學家發現和挖掘出的是1個5公尺深的木襯井（wood-lined well），並發現井底保存良好，還收集了大約3千年前青銅器時代的儀式沉積物，包括70個裝飾華麗的碗、杯子和罐子，這類器物通常在青銅器時代中期的墓葬中作為陪葬品而被發現。每個容器都非常小心地存放在在井底，被發現時完好無缺。此外，井底還發現青銅衣夾、金融螺旋、金屬包裹的動物牙齒吊墜。

巴伐利亞邦歷史遺跡保存辦公室（BLfD）官員費爾（Mathias Pfeil）表示，即使到今天，人們仍將硬幣投入井和噴泉裡，希望他們的願望能實現，雖然說約3千年前人們將價值不斐的供品留在井底的動機無法確定，但考古學家認為它們是為了祈求豐收而做的獻祭。

對井底沉積物所做的分析顯示，大約在3千年前，當這些人工器物被存放在井底時，地下水已經大幅下降，推測是因為長期的乾旱和歉收，促使週圍社區居民舉行儀式，將如此多的高地位器物和陶瓷存放在井底。

日耳曼人和凱爾特人認為泉水和水井是聖地，因此，他們經常立著描繪與水池有關的神或女神木雕像，作為這個聖地的守衛者。

日耳曼人通常會把戰敗敵人的盔甲和武器丟入沼澤和其他水源中作為祭品，這是為何很多歷史學家會同意，這些傳統標誌著神奇許願井儀式的根源。

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