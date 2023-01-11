公寓傳出惡臭！ 警破門驚見獨居婦 臉、手臂遭寵物犬啃食咬爛

67歲獨居婦女馬洛特去世後，有一部分臉部、手臂被寵物犬啃食。狗示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2023/01/11 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷一處民宅日前發出強烈惡臭，鄰居被迫報案求助，沒想到警方強行進入住宅後，發現1名67歲獨居婦女屍體早已腐爛，還被她所飼養的5隻寵物狗啃食一部分臉部、手臂，畫面駭人，目前警方正聯繫家屬中。

綜合外媒報導，聖羅莎市（Santa Rosa）當地一所公寓2022年12月底發出濃烈惡臭，鄰居忍受約1週後被迫報警求助，警員於12月31日強行闖入該所住宅後，67歲婦人馬洛特（Ana Inés de Marotte）陳屍在地，推測已逝世1週左右。

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警員科爾特斯（Fernando Martín Cortez）透露，一進門就立刻聞到強烈臭味，馬洛特有一部分臉和手臂遭5隻寵物犬吃了。據悉，死者生前曾因患阿茲海默症住在療養院，12月中出院後卻失去音訊，警方當時已立案追查，沒想到最終被人發現時早已身亡。

檢察官卡澤納夫（Óscar Alfredo Cazenave）指出，經驗屍發現馬洛特死於心臟驟停，去世後才被寵物犬啃食屍體，由於死者和女兒約有9年沒有見面，目前正在聯繫家屬中。

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