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    2023年最好用護照排名曝光 日本榮登第一名

    英國投資移民顧問公司「Henley & Partner」公布2023年護照排行榜，持日本護照可入境國家達193個，榮登榜首。南韓、新加坡則可以持護照入境192個國家，並列第二。圖為護照示意圖，與本新聞無關。（路透社）

    英國投資移民顧問公司「Henley & Partner」公布2023年護照排行榜，持日本護照可入境國家達193個，榮登榜首。南韓、新加坡則可以持護照入境192個國家，並列第二。圖為護照示意圖，與本新聞無關。（路透社）

    2023/01/11 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕英國投資移民顧問公司「Henley & Partner」公布的「2023年護照排名」，日本、新加坡和南韓成為排行榜前兩名亞洲國家（新加坡和南韓並列第二），而排名倒數的國家則有北韓、和伊拉克、阿富汗等中東國家。

    根據《CNN》報導，「Henley & Partner」日前於網站發布最新排名，以「可入境國家」作為排名依據。日本護照可入境193個國家，無論其需不需要簽證，榮登排行榜第一名；新加坡和南韓可入境國家則有192個，並列第二名。台灣則是排名第35，可持護照入境國家有145個。

    而最糟的護照國家則有北韓，僅能依北韓護照入境40個國家，巴基斯坦護照可入境32個國家，表現最慘的是阿富汗，其護照可入境國家只有27個。

    「Henley & Partner」按照各國護照提供的訪問權限進行全球排名，若各國簽證政策有變，該公司也會即時更新。

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