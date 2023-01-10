歐洲太空計畫再遭挫折 英國首次發射衛星失敗告終

發射者一號從宇宙女孩飛機上發射升空，計畫將9枚衛星送入軌道，但最終以失敗告終。（路透）

2023/01/10 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的維珍軌道控股公司（Virgin Orbit Holdings），在台灣時間10清晨，為英國執行首次發射衛星任務，不料卻出現異常狀況而無法進入軌道，從西歐發射衛星的首次嘗試以失敗告終。

據《路透》報導，1架以波音747客機改裝的載台「宇宙少女」（Cosmic Girl），從英格蘭紐基（Newquay）的康瓦爾太空港（Spaceport Cornwall）起飛，在大西洋上約1萬600公尺上空發射火箭「發射者一號」（LauncherOne），計畫將威爾斯太空科技新創企業「Space Forge」的9顆衛星送上軌道。

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不過維珍軌道公司今晨表示：「好像出現了異常情況，阻止我們的火箭進入軌道。我們正在評估這些信息。」英國太空署表示，第一級加速已將火箭送入太空，但第二級出現「技術異常，未能到達所需軌道」。

報導指出，這是首次從西歐執行的衛星發射任務，此次失敗對歐洲的太空計劃是一個打擊，過去一年來歐洲太空任務持續遭逢挫折，阿利安6型火箭（Ariane 6）首飛任務持續推遲，從最初計劃的2020年延至2023年底，去年12月義大利織女星火箭（Vega-C）從法屬圭亞那發射後不久失去了蹤影，發射失敗。

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