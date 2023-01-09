英國女王伊莉莎白一世英才蓋世 愛吃糖滿口黑牙難以啟「齒」

英國女王伊莉莎白一世有「榮光女王」、「賢明女王」之稱，但根據Ancient Origins網站報導，她因為喜歡吃糖，對牙齒造成嚴重破壞，並導致嘴裡長滿黑牙。 （取自網路）

2023/01/09 21:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國女王伊莉莎白一世在公元1558年到1603年統治英格蘭，是都鐸王朝第5位也是最後一任君主，更有「榮光女王」、「賢明女王」之稱。但根據Ancient Origins網站報導，伊莉莎白一世因為喜歡吃糖，這對牙齒造成嚴重破壞，並導致她嘴裡長滿黑牙。

報導說，伊莉莎白一世在位期間，是歐洲王室對新世界進行偉大征服和探索的時代，隨之而來的是貿易的擴大，以及包括糖在內的有異國情調的奢侈品，紛紛來到歐洲，但這也是在牙膏和牙齒衛生基本概念發明之前的時代。由於愛吃糖，加上缺乏牙齒保健概念，這對牙齒造成嚴重破壞，並導致嘴裡充滿黑牙。

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儘管糖在印度和阿拉伯世界有悠久的歷史，但直到11世紀末才隨著十字軍進入歐洲，當1500年代英國殖民地廣泛地生產糖時，它才成為英國精英中的熱門商品。由於糖是如此昂貴，以至於被視為身分的象徵，象徵著權力和財富，只有非常富有的人才能獲得。事實上，當代史料將糖與珍珠和其他昂貴的香料相提並論。

伊麗莎白一世特別喜歡吃糖，並因愛吃甜食而被人們銘記，她還堅信要塑造一個擁有巨大力量的形象，因此越來越受歡迎的糖是她的理想盟友。但外界不知道的是，她對糖的嗜好對她的牙齒造成了嚴重破壞。因為這是現代牙科出現之前的時代，無害糖精造成的損害尚不清楚。

伊麗莎白一世實際上是所謂的都鐸牙膏（Tudor paste）的粉絲，這是一種用糖製成的糊狀物，她用它來擦亮牙齒。她的高糖飲食和用糖刷牙的習慣意味著，到她50幾歲時，她的大部分牙齒已經爛掉、脫落或變黑。

然而，伊麗莎白一世竭盡全力控制自己的形象。正如美國史密森尼雜誌（Smithsonian Magazine）所解釋的那樣，「在45年的統治期間，伊麗莎白一世精心建立她的公眾形象」，尤其是隨著年齡的增加和健康狀況不佳（牙口不好）；然而，一位來自德國的訪客記錄了她的黑牙，並聲稱「英國人似乎因大量使用糖而導致的缺陷」。

塞西爾爵士（Sir Robert Cecil，曾擔任伊莉莎白一世的國務大臣）甚至寫道：「女王陛下命令所有人停止為她畫肖像，直到一位聰明的畫家完成了所有其他畫家都可以複製的作品。與此同時，女王陛下禁止展示任何醜陋的肖像，直到它們獲得改善。」

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