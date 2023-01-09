愛國網紅司馬南驚傳幫中共說話被暴打 出面闢謠「撞到玻璃門」

近日網傳中國愛國大V司馬南因幫中共說話遭人暴打，還流出他破相的窘照。（圖翻攝自司馬南微博）

2023/01/09 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國去年底突然鬆綁無腦防疫措施，導致境內疫情失控，近期醫療系統崩潰、火葬場癱瘓等消息頻傳，但一眾「愛國大V」卻輪番跳出來替中共洗地。近日網上就有消息傳中國知名左派網紅司馬南因為幫中共說話，質疑外國疫苗和藥品效用，遭人暴打，甚至還流出司馬南破相的窘照，引發外界熱議。

據「新唐人電視台」報導，中共上月迫於民怨宣布解封，疫情迅速蔓延，各地缺藥、搶藥亂象頻發，大批中國人透過各種管道從國外取得包括輝瑞Paxlovid在內的口服藥物，相關藥品更是被炒到天價。在要求中共大量進口外國藥品聲浪四起之際，司馬南本月3日跳出來質疑Paxlovid等外國藥物的效用，稱「世上沒有特效藥」，民眾用藥須謹慎，企圖為政府緩解輿論壓力。

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沒想到之後就傳出司馬南因幫中共說話，本月6日在路上被人拽進死巷內一頓拳打腳踢的消息，並附上司馬南眼角被打到流血的照片，傳言還稱打人者邊揍邊罵司馬南「叫你多嘴，叫你多嘴，叫你多嘴……」。消息傳開後，大批網友叫好，「牆外」推特更有人調侃稱要獎勵暴打司馬南的中國人。

不過司馬南8日透過微博發文表示，近日他被打的消息純屬謠言，雖然照片是他本人沒錯，但已是數年前的事，當時破相只是因為自己撞到玻璃門，「司馬南被打這個謠言偏於粗糙，了解我的網友都不會相信，我的朋友圈裡沒人聽風就是雨。有人製造並傳播司馬南被打的謠言，或是一種病態心理需求，把想像當成現實進而生出快感，可以獲得虛幻滿足。」

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