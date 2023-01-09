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    歐洲多國掀起訪台潮 智庫學者：台灣已漸成「歐洲重大利益」

    庫德國馬歇爾基金會學者巴爾金表示，歐洲掀起訪台潮，代表台灣逐漸成為「歐洲重大利益」之一。（路透）

    庫德國馬歇爾基金會學者巴爾金表示，歐洲掀起訪台潮，代表台灣逐漸成為「歐洲重大利益」之一。（路透）

    2023/01/09 13:00

    〔即時新聞／綜合報導〕近期訪台的各國人士絡繹不絕，且歐洲議員和官員來訪次數逐漸增加，甚至連德國總理和歐盟理事會主席皆打破慣例，對中國領袖明確警告試圖出兵台灣的後果。智庫學者表示，台灣前途已逐漸成為歐洲重大利益，今年台灣也可望成為歐中關係的焦點。

    綜合外媒報導，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）學者巴爾金（Noah Barkin）在最新發出的新聞稿表示，去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，歐洲各國不但沒有怕刺激中國，而停止與台灣來往，反而掀起一波訪台潮。像是德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger），更為26年來首次有德國部長級官員訪台。

    巴爾金分析，美國一直鼓勵歐洲國家多支持台灣，且隨著台灣的2024總統大選逼近，美國更是擴大對台灣的軍援，就連今年接任七大工業國集團（G7）輪值主席的日本，也把台灣排入議程，並讓台灣議題可望成為今年歐中關係的焦點。

    巴爾金還提到，之前歐洲領袖出訪北京，對台海和平的關注更是勝過以往。另外目前在柏林擔任訪問學者的巴爾金，其引述知情外交官指出，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）於去年11月會晤中國國家主席習近平時，直言中國出兵台灣對德中經貿關係將有不利後果。

    據一名德國外交官形容，「中國如果繼續反彈下去，我們跟台灣的來往就會更頻繁、而非減少」。而另一名外交官則表示，「蕭茲傳達訊息時難以置信的坦率，有關北京核心利益，從未有中國領袖在德國總理口中聽過這樣的話」。

    去年12月，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）造訪北京，也曾向習近平傳遞類似的訊息，反映出台灣前途逐漸成為歐洲的重大利益。

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