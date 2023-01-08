韓國旅客赴日知名餐廳 壽司被「加滿芥末」留一顆星報仇

南韓網友至日本福岡一間知名壽司餐廳用餐，發現壽司被「刻意」加一大匙的芥末。（圖翻攝至Naver Cafe）

2023/01/08 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本開放國門後，吸引大批韓國觀光客前往日本旅遊。近日，一名南韓網友在社群平台上發文爆料，先前與家人至日本福岡的一間知名壽司餐廳用餐時，發現自己的鮮蝦壽司竟被「刻意」添加一大匙芥末，讓他氣得在Google評論上，怒給一星負評，也引起許多南韓網友議論。

據韓媒《東亞日報》報導，近日，一名南韓網友在搜尋引擎網站Naver的旅遊論壇上發文表示，自己在1月4日前往九州福岡博多車站內，地下1樓的知名壽司餐廳「すし酒場 さしす KITTE博多店」用餐，經過30分鐘的排隊後，滿心期待地點了許多壽司，結果翻開覆蓋在白飯上的生鮮蝦，發現裡頭被加了大量的芥末，讓他與家人十分憤怒，當場向廚師反應，並認為其行為是故意造成。貼文一出，南韓網友紛紛至餐廳的評論底下，留下1顆星負評。

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原PO直批，與之前吃過的壽司相比，芥末量明顯增加許多，「我當時以為是誤會，但看到廚師的神情，我確定這是故意的。」並表示因語言差異，導致無法向店家仔細詢問。

據了解，先前也曾發生過類似事件，去年7月一名長年定居日本的韓國女性表示，當時在東京銀座一間知名壽司餐廳用餐時，也遭「芥末恐攻」。

此事件也引起南韓網友紛紛議論，「玩食物不配開餐廳營業」、「種族歧視的店」、「原來是芥末美食餐廳」、「真的很糟糕」。

對此，業者則回應，「我們餐廳不可能出現這種料理，我認為這應該只是玩笑。希望旅途愉快。」目前該間餐廳被韓國網友狂洗負評，只剩1.4顆星。

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