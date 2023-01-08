又辱華！ SONY「有尼更精彩」新年賀圖被認定違規遭刪除

SONY今年初在微博發布一張出現「2023，有『尼』更精彩」的一張新年賀圖被刪除。（圖取自微博_索尼中国、圖翻攝自推特；本報合成）

2023/01/08 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本跨國企業索尼（SONY）的中國微博帳號於4日晚間忽然被禁止發文，頁面顯示該帳號「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。不僅如此，不少網友也發現SONY今年初在微博發布一張出現「2023，有『尼』更精彩」的一張新年賀圖也被刪除，引發外界熱議。

針對SONY微博帳號突然被禁言一事，據稱原因是該帳號於2022年10月12日分享1張攝影作品，可以看到在一片火紅楓葉枝之中，露出1隻黑狗臉龐，搭配文字「待到山花爛漫時，她在叢中笑」。有網友指出，SONY發布該照的那天正好是被中共視為抗美援朝烈士邱少雲的70週年忌日，加上這張黑狗照片的構圖與形式被中官方認為涉嫌影射邱少雲犧牲時的畫面，因此才會被禁言。

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此外，不少網友也發現SONY今年元旦發布的新年賀圖被移除，推特用戶「黑夜中的大火炬」近日分享此一消息，透露該圖片是「中國政府當局依據相關『法律法規』刪除」。該新年賀圖看上去相當正常，背景為象徵喜慶的紅色基調，畫面中央則出現「2023」以及兔年主角「兔子」，下方搭配文字「2023，有『尼』更精彩」。

SONY新年賀圖中提到「有『尼』更精彩」的「尼」明顯是指索「尼」，但因中國國家主席習近平長相極似迪士尼經典角色「小熊維尼」，過去時常被網友拿出來開玩笑，或以「維尼」代稱習近平加以嘲諷，之後該字詞就被中官方視為敏感字眼查禁，這次SONY新年賀圖就是被中共認為在影射習近平，才將其刪除。

網友紛紛表示，「可見中國政府有多自卑」、「看來索尼得改名了，要不在華一天天的『鎖尼』很危險」、「本來沒想到維尼的，結果中共自己先想到然後移除，這樣辱華的是誰？」、「人生必經過程：生、老、病、死、辱華」。

SONY中國微博帳號近日突然被禁言，引發外界熱議。（路透）

SONY今年初在微博發布一張出現「2023，有『尼』更精彩」的一張新年賀圖被刪除。（圖翻攝自推特）

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