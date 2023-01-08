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    中國邊境開放首日 網友爆北京、上海機場擠爆

    中國網友爆料，北京首都機場大廳大排長龍，連頭等艙登機口都爆滿。（圖擷取自網路）

    中國網友爆料，北京首都機場大廳大排長龍，連頭等艙登機口都爆滿。（圖擷取自網路）

    2023/01/08 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今正式開放邊境，3年來首度允許該國人民出境、入境者也免再集中隔離，網友爆料，北京、上海機場湧現人潮「盛況」，中媒則報導，旅遊平台顯示今出入境機票訂單量與同期相比增長628%，中國旅客申請新加坡、馬來西亞簽證幾乎翻倍成長，還有旅客已經訂好「2024元旦」海外旅遊。

    中國自上月26日深夜宣布今起解除入境隔離等措施並「有序恢復中國公民出境旅遊」，3年後可首度出國讓該國民眾暴動上網瘋查出國資訊。中媒今報導，某旅遊平台數據顯示，開放首日出入境機票訂單量同比增長628%，出境航班占52%比48%入境航班還多，出境航班飛網全球53個國家、100多個城市。

    網友也在社交平台《微博》貼出北京首都機場、上海浦東機場人潮擁擠現況，有網友貼出一大早5點上海浦東機場大廳各航班櫃檯大排長龍照片，還有網友貼出北京機場T3航廈排隊人龍照片稱「頭等艙通道爆滿，普通乘客那就更不用說了」。

    中媒也報導，中國旅遊業海外業務大復甦，有旅遊平台表示，中國遊客預訂海外飯店的天數、房間數與去年同期相比增幅超過500%，還有許多旅客預訂入住「20多天」海外飯店，類長期停留旅遊者有高達44%都選擇泰國。

    另外，該旅遊平台也透露，新加坡、馬來西亞吉隆坡、柬埔寨金邊、義大利米蘭、泰國芭達雅、清邁、蘇梅島等城市訂單增長較多。

    中國網友爆料，上海浦東機場大廳一大早5點湧現人潮，連頭等艙登機口都爆滿。（圖擷取自網路）

    中國網友爆料，上海浦東機場大廳一大早5點湧現人潮，連頭等艙登機口都爆滿。（圖擷取自網路）

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