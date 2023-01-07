知名山城下陷中 印度逾600屋裂廟塌居民緊急撤離

印度北部山區小鎮斯希馬特鎮去年9月一處道路旁的注意山崩落石警告標誌。（彭博檔案照）

2023/01/07 21:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度的斯希馬特鎮（Joshimath）位於喜馬拉雅山區，因地層持續下陷，已接連有600間房屋出現明顯的裂縫，6日深夜一間神廟甚至因地層下陷而倒塌，當地政府7日緊急將數百人遷到臨時避難所。

《美聯社》7日報導，位於印度北阿坎德省（Uttarakhand）傑莫利縣（Chamoli）的斯希馬特鎮，居民說之前就注意到房子出現裂痕，尤其是2021年喜馬拉雅山冰川斷裂導致洪水侵襲當地後。當地媒體播出畫面顯示，該鎮多處道路也出現裂縫，影響車輛往來，6日晚間當地一座神廟崩塌，所幸附近居民已在前一天撤離，沒有造成人員傷亡。

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地方首長庫拉納（Himanshu Khurana）說，已經有60多戶搬到政府的臨時避難所，撤離人數可能會達到600戶。

北阿坎德省災難管理官員辛赫（Ranjit Singh）說，出現裂縫的近因「似乎是有問題的排水系統導致房子底下滲水，造成下陷。」

斯希馬特人口約2萬5000人，是印度教、錫克教徒朝聖必經之地，大批朝聖者和觀光客也促使該鎮多年來大興土木鋪路造房，不斷擴張，部份專家認為，地層下陷也與此有關係。現在當地政府已經暫停所有建築工程。

另外，根據印度媒體報導，巴德林納斯鎮（Badrinath），相距80公里的同縣另一鎮卡納普拉耶格（Karnaprayag）也有50多間房子出現不斷擴大的裂縫，該鎮人口5萬人。

印度北部山區小鎮斯希馬特鎮3日所見地面因地層下陷出現的裂縫。（美聯社）

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