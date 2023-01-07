中國網友在推特批評中共、習近平 遭法院判入獄服刑8個月

一名中國網友因在推特發表「不利於中共和習近平」言論被法院判處有罪，須入獄服刑8個月。圖為習近平出席中國人民政治協商會議舉辦的活動。（美聯社）

2023/01/07 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國網友在推特上自爆自己收到法院判決書，因發表「不利於中共當局與習近平」言論，對「國家機關造成不良影響」，遭法院判處入獄服刑8個月。對此，有網友提出質疑，不知道中共是如何取得該網友推特發文資訊，也有網友怒轟中共「做賊心虛」、「獨裁國家」。

推特帳號「中國文字獄事件盤點」於5日發布推文，表示收到一則中國網友匿名投稿，該網友因在推特上發表「大量批評中共及習近平」言論，以醜化和污辱他人、造謠疫情訊息、對國家機關造成不良影響的虛假消息等罪名被判入獄服刑8個月。

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此外，判決書稱網路空間逐漸被視為公共場所，訊息在網路上流傳的速度更快，影響範圍更廣，與傳統具有實體空間的公共場所相比「危害性更大」。另，判決書指控該網友散播不實消息，混淆試聽誤導群眾，造成惡劣的社會影響，應以「尋釁滋事罪」懲處。

這則匿名判決書公布在推特上之後，有網友猜測中共當局應是使用中國國內信箱註冊推特，獲取該網友的推特發文資訊。有網友對此感到無奈，表示「習慣就好，哪有什麼言論自由，除非體制廢除，別無他法」，也有網友憤怒回嗆「就是這麼荒唐的中國，以後還是不要回國比較好」、「確實造成混亂了，造成習近平統治的混亂」、「翻牆後還要謹言慎行」。

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