為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國網友在推特批評中共、習近平 遭法院判入獄服刑8個月

    一名中國網友因在推特發表「不利於中共和習近平」言論被法院判處有罪，須入獄服刑8個月。圖為習近平出席中國人民政治協商會議舉辦的活動。（美聯社）

    一名中國網友因在推特發表「不利於中共和習近平」言論被法院判處有罪，須入獄服刑8個月。圖為習近平出席中國人民政治協商會議舉辦的活動。（美聯社）

    2023/01/07 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕一名中國網友在推特上自爆自己收到法院判決書，因發表「不利於中共當局與習近平」言論，對「國家機關造成不良影響」，遭法院判處入獄服刑8個月。對此，有網友提出質疑，不知道中共是如何取得該網友推特發文資訊，也有網友怒轟中共「做賊心虛」、「獨裁國家」。

    推特帳號「中國文字獄事件盤點」於5日發布推文，表示收到一則中國網友匿名投稿，該網友因在推特上發表「大量批評中共及習近平」言論，以醜化和污辱他人、造謠疫情訊息、對國家機關造成不良影響的虛假消息等罪名被判入獄服刑8個月。

    此外，判決書稱網路空間逐漸被視為公共場所，訊息在網路上流傳的速度更快，影響範圍更廣，與傳統具有實體空間的公共場所相比「危害性更大」。另，判決書指控該網友散播不實消息，混淆試聽誤導群眾，造成惡劣的社會影響，應以「尋釁滋事罪」懲處。

    這則匿名判決書公布在推特上之後，有網友猜測中共當局應是使用中國國內信箱註冊推特，獲取該網友的推特發文資訊。有網友對此感到無奈，表示「習慣就好，哪有什麼言論自由，除非體制廢除，別無他法」，也有網友憤怒回嗆「就是這麼荒唐的中國，以後還是不要回國比較好」、「確實造成混亂了，造成習近平統治的混亂」、「翻牆後還要謹言慎行」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無國界記者組織︰中國拘禁110人 再次蟬聯「世界最大記者監獄」
    2022/12/14 17:38

    無國界記者組織︰中國拘禁110人 再次蟬聯「世界最大記者監獄」
    中共20大將召開 「豆瓣」突刪除「死亡筆記本」資訊
    2022/10/12 22:28

    中共20大將召開 「豆瓣」突刪除「死亡筆記本」資訊

    全國電子破盤下殺65折起買到翻！
    對付鷹眼文字獄 中國網友各顯神通
    2022/07/03 23:31

    對付鷹眼文字獄 中國網友各顯神通
    中國恐怖文字獄！囚禁作家、詩人數量全球最多
    2021/04/24 12:33

    中國恐怖文字獄！囚禁作家、詩人數量全球最多

    21店業績破億印證 「最強創業平台」
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播