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    買第3次就中頭獎！他買零食順手買刮刮樂 幸運抱回614萬元

    18歲男子普萊蒙斯買第3次樂透就中頭獎20萬美元（約新台幣614萬元）。刮刮樂示意圖，圖與新聞事件無關（美聯社）

    18歲男子普萊蒙斯買第3次樂透就中頭獎20萬美元（約新台幣614萬元）。刮刮樂示意圖，圖與新聞事件無關（美聯社）

    2023/01/07 13:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州（North Carolina）18歲男子日前開車經過加油站，買零食也順手買了1張刮刮樂，沒想到一刮就中20萬美元（約新台幣614萬元）獎金，這名男子告知當地媒體，他過去只買過2次彩券，沒想到買第3次就贏得頭獎，並打算先將這筆獎金存在銀行，待未來規劃後使用。

    綜合外媒報導，18歲男子普萊蒙斯（Cody Plemmons）日前開車前往田納西半路上，行經某加油站買飲料、零嘴時，順手買了1張刮刮樂，後來就繼續開車上路，直至後來停車休憩時，這才拿出刮刮卡，未料一刮就意外奪得頭獎20萬美元。普萊蒙斯說，「當我刮中時，我簡直不敢相信，這是我人生所買的第3張彩券」

    普萊蒙斯於本月3日前往樂透公司領獎，並選擇1次領取全部獎金，扣完稅總共領取14萬2501美元（約新台幣437萬元），普萊蒙斯打算先將這筆意外之財存在銀行，打算經規劃後再使用。

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