買第3次就中頭獎！他買零食順手買刮刮樂 幸運抱回614萬元

〔即時新聞/綜合報導〕美國北卡羅來納州(North Carolina)18歲男子日前開車經過加油站,買零食也順手買了1張刮刮樂,沒想到一刮就中20萬美元(約新台幣614萬元)獎金,這名男子告知當地媒體,他過去只買過2次彩券,沒想到買第3次就贏得頭獎,並打算先將這筆獎金存在銀行,待未來規劃後使用。

綜合外媒報導,18歲男子普萊蒙斯(Cody Plemmons)日前開車前往田納西半路上,行經某加油站買飲料、零嘴時,順手買了1張刮刮樂,後來就繼續開車上路,直至後來停車休憩時,這才拿出刮刮卡,未料一刮就意外奪得頭獎20萬美元。普萊蒙斯說,「當我刮中時,我簡直不敢相信,這是我人生所買的第3張彩券」

普萊蒙斯於本月3日前往樂透公司領獎,並選擇1次領取全部獎金,扣完稅總共領取14萬2501美元(約新台幣437萬元),普萊蒙斯打算先將這筆意外之財存在銀行,打算經規劃後再使用。

