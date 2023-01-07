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    巴西女謊稱罹癌詐領政府補助 受害者怒向警方檢舉

    巴西一名27歲女子謊稱罹癌向大眾募集抗癌資金、申請政府的治療補助，遭檢舉後全案仍在調查中。（圖擷取自「@portal_bhaz」推特，本報合成）

    巴西一名27歲女子謊稱罹癌向大眾募集抗癌資金、申請政府的治療補助，遭檢舉後全案仍在調查中。（圖擷取自「@portal_bhaz」推特，本報合成）

    2023/01/07 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕一名來自巴西的27歲女子謊稱自己罹癌向政府申請治療補助，另透過募資籌措化療費用，遭相關人士檢舉。經警方調查，該女未能提供相關診斷證明和證據，目前全案仍在調查中。而該女也還未向媒體公開回應此事。

    綜合外媒報導，27歲的巴西女子巴博薩桑托斯（Camilla Maria Barbosa dos Santos）對外宣稱自己罹患乳腺癌，癌細胞轉移至肺部和腸道，因此需要申請治療癌症的補助款。當局調查人員查核巴博薩桑托斯的申請資格時，有幾名受害者從旁協助，好讓她獲得補助資格，拿補助款買藥、接受醫療檢查。

    除了申請公家機關的補助，巴博薩桑托斯還組織不同的抽獎活動募集抗癌資金；不過，協助巴博薩桑托斯的受害者察覺事狀有異，開始懷疑她罹癌的真實性，2個月前報警檢舉。

    巴博薩桑托斯向警方表示，自己曾在2017年被診斷出乳腺癌，病情現在已經得到緩解。未料，警方搜查巴博薩桑托斯住所時確實發現了一些文件，但這些文件無法證實她確實罹患乳腺癌，或證明她正在接受化療。

    此外，自2022年7月至今，她自稱在「Araújo Jorge」醫院接受化療，但院方單方面中止療程，因院方搞丟她的病歷。對此，院方否認曾收治她治療癌症，該院醫務人員表示，巴博薩桑托斯竟還利用院內身分證躺在化療病房病床上自拍，也因「多次不正常性為」被送出醫院。

    目前警方已公開巴博薩桑托斯照片，希望更多受害者出面指認，巴博薩桑托斯的律師則表示「不會對此案發表公開評論」。

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