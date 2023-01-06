中國唐山專產暴力男？黑衣男暴打哺乳期伴侶 還自PO抖音炫耀

中國唐山又發生男人暴力毆打女人的事件。（翻攝推特）

2023/01/06 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省唐山市2022年6月發生震驚國際的燒烤店打人案，4名女性受害者至今下落不平，加害者輕判收場，當地針對女性的暴力案件持續發生；中國網友曝光一段監控錄影，一名女子在室內遭黑衣男暴力毆打，另有一名女子抱著嬰兒不斷勸架但無果，案件曝光後引發輿論沸騰。

綜合中國網友曝光影片與中媒資訊，該案發生在本月3日凌晨12時許，一名女子在室內被黑衣男揪住頭髮狂毆頭部、臉部並大聲辱罵，女子不堪暴力，癱倒在地，幾乎無力還手，但體型魁武的黑衣男不願放過她，不斷對女子施以拳腳，甚至拿起一旁的嬰兒步行車狠砸對方。

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旁邊有一名身穿長裙的女子抱著嬰童不斷相勸、攔阻，但無法讓黑衣男冷靜；黑衣男中途離開到其他房間，勸架女子也跑去其他房間拿電話準備求救，黑衣男又走出來狠踹挨打女子，整段過程全被監視紀錄器錄下。

原始影片來自一個抖音帳號，中國爆料網友備份並描述，上傳者是黑衣男本人，挨打女子是黑衣男的妻子，目前在哺乳期，遭到黑衣男家暴，黑衣男打完老婆還不夠爽，把影片曬到抖音上炫耀，而且自稱畢業於河北公安警察職業學院。

唐山燒烤店事發至今還不滿一年，又發生男人暴力毆打女人的事件，這段影片引爆眾人怒火，輿論高度關注，中國官方又開始粉飾太平，唐山婦聯今（6）日號稱已關注此事，相關部門則稱黑衣男與受害女子為同居關係，兩人沒有登記結婚，有一個孩子，勸架女子則是保母，這對情侶因為家庭經濟「發生矛盾」，黑衣男已被行政拘留，並已道歉「獲得女方親屬的諒解」。

輿論怒火不熄，中國微博又祭出刪影片手段了事，但原始影片早有中國網友搬到牆外備份；中國網友怒斥，為何是與事件無關的女方親屬出來「原諒」加害人？「親屬諒解？打得是親屬？親屬錢到位了是吧」、「打成這樣只是行政拘留，並且官方和媒體對施暴者進行了保護，訊息全部隱藏，等於贊同對女性的家暴和傷害」。

也有中國網友諷，「這事發生在唐山，不驚訝」、「唐山男人又双叒叕打女人」、「不得不懷疑唐山特產是暴力男」、「唐山特產家暴男」。

2022年6月10日凌晨，中國河北唐山燒烤店發生打人案，兇手行兇動機僅是因為搭訕被拒，受害4名女性至今下落不明，中國輿論指4人已經慘死，中國官方至今堅稱「輕傷」。該案主犯陳繼志等已及一干從犯一審宣判結果在當年9月23日一審宣判，陳繼志合併其他罪行僅判有期徒刑24年，4名受害人未以任何方式聆訊，中國官方宣稱4名受害人「均表示本人不出庭參加訴訟」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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