不忍了！中國暴怒訪台行 南韓國會議員硬起來發文回嗆

趙慶泰與官員低調訪台遭中國譴責，在臉書回擊吸引大量網友支持。（歐新社）

2023/01/06 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕韓台議員親善協會會長趙慶泰（조경태），上月底與多名國會議員低調訪台會見總統蔡英文、立法院長游錫堃等人。然而，此行遭中國駐韓大使館發聲明譴責，稱嚴重違反一中原則及中韓建交公報精神。對此，趙慶泰在個人臉書發文回擊，要求中國停止插手韓國的外交活動，並直言要中國專注解決北韓的核武問題。

上月底，韓台議員親善協會會長趙慶泰，與同是「國民力量」黨派的國會副議長鄭宇澤（정우택）等人組團來台訪問。此行是自武漢肺炎爆發後兩年多以來，首度南韓國會議員組團訪台，行間會面了總統蔡英文，以及立法院長游錫堃等人，就台韓間各項重要合作議題進行討論，而所有行程結束後外交部才公開消息，可謂是相當低調。

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然而，中國外交部獲悉韓國訪台後發表聲明，強烈表達不滿。雖然南韓外交部5日在例行記者會上回應表示，南國政府仍然尊重維持一中原則的立場，但趙慶泰直接在臉書上開砲回擊道，要求中國不要干涉韓國內政，專注去處理北韓的核武問題。

趙慶泰認為，南韓跟台灣的歷史背景有許多相似之處，在經過長時間的打壓後，都可以實現經濟與民主化，驚艷世界。然而，中國一再的干涉，並不是一個國家該有的風度，同時也沒有資格、權力以及資格可以介入，呼籲中國駐韓大使邢海明可以立即就荒謬言論做出道歉。

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