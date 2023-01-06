反制中國！美國將重開駐索羅門群島大使館

美國總統拜登（中）去年9月在華府召開首場太平洋島國峰會，右二即為索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。（路透檔案照）

2023/01/06 01:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕為了反制中國在太平洋地區攻城掠地，美國政府正推動重開駐南太平洋島國索羅門群島大使館的計畫，與北京較勁。國務院規劃初期派駐2名外交官，每年經費180萬美元（約台幣5576萬元），最終設立常設機構。

綜合外電報導，美國國務院已在去年12月通知國會，近期內將在索國首都荷尼阿拉（Honiara）的前美國領事館所在地，設立臨時大使館。國務院曾在去年2月向國會表示，中國在南太地區的影響力與日俱增，重開駐索國大使館已是當務之急。

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在冷戰結束後調整全球外交佈局的考量下，美國1993年關閉在荷尼阿拉的大使館。如今面對中國在南太積極佈樁，與索羅門簽署安全協議，進而可能在索國建立海軍基地，華府認為必須將索羅門納入抗衡北京的印太戰略。

索羅門去年4月與中國簽署安全協議後，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）曾向美國及澳洲、紐西蘭等其他區域國家保證，不會讓中國在當地建立海軍基地，但此舉並無法消除外界對中國意圖的疑慮。

中國比照拉攏其他太平洋島國的方式，增加對索國的經濟和基礎建設援助。美國國務院向國會強調，中國運用高額基礎建設貸款支票、高風險借貸等手段，積極尋求與索羅門群島政壇和商界菁英接觸，因此美國必須在荷尼阿拉建立常設外交機構，以平衡中國的影響力，並深化美方與該地區的接觸。

而在加強與索羅門群島關係的同時，美國也機其加強與其他太平洋國家的關係，包括就延長美國與馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉之間的《自由聯合協定》（Compact of Free Association）協定進行談判，並在去年9月召開太平洋島國高峰會，公布美國在該地區的新戰略，包括氣候變遷、海事安全和保護該地區免受過度捕撈等迫切問題。

美國總統拜登承諾，將在未來10年內向太平洋島國增加8.1億美元的新援助，包括1.3億美元用於減緩氣候變遷影響的努力。

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