台海軍情》今年首度！美海軍神盾艦通過台灣海峽

美國海軍鍾雲號驅逐艦5日通過台灣海峽。（圖擷取自臉書「USS CHUNG-HOON （DDG 93）」）

2023/01/06 00:25

〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍第七艦隊昨晚公布，伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon, DDG-93）於昨日（5日）例行性通過台灣海峽，是在符合國際法的情況下進行公海航行；這也是美國軍艦今年首次通過台海的公開紀錄。

第七艦隊指出，鍾雲號通過台灣海峽是經過「沿海國家領海之外」的海域，此次鍾雲號航經台海表明美國致力於對自由開放印太地區的承諾，並強調美軍將在國際法所允許的任何地方飛行、航行與行動。

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依照美軍公開紀錄，美國海軍於去年總共八次軍艦通過台海的紀錄，第八次是在去年9月20日由美國海軍伯克級神盾驅逐艦「希金斯號」及加拿大海軍巡防艦「溫哥華號」一同通過台海。

此外，根據外媒報導，美國軍艦曾在去年11月初通過台灣海峽，但當時是美國總統拜登與中共領導人習近平將於印尼峇里島進行中美元首峰會的前夕，因此當時並未公開美國軍艦通過台海的訊息。

值得一提的是，此次通過台海的「鍾雲號」是美國海軍第一艘以華裔姓名所命名的驅逐艦，鍾雲（Gordon Pai'ea Chung-Hoon, 1910-1979）在美國夏威夷出生長大，有四分之一華人血統，1934年畢業於美國海軍學院，在第二次世界大戰期間擔任美國海軍驅逐艦長，因其英勇表現獲得海軍十字勳章和銀星勳章，最後於1959年官拜少將退役，之後曾任夏威夷州農業部長。

美國海軍第七艦隊臉書貼文：

鍾雲號的軍官在艦橋上執勤。（取自美軍第七艦隊網站）

美國海軍鍾雲號驅逐艦5日通過台灣海峽。（取自美軍第七艦隊網站）

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