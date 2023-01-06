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    破解2萬年前密碼！古壁畫暗藏動物繁殖期 「家具修復師」助攻解密

    業餘考古學愛好者培根（Ben Bacon）與英國學者合作，在《劍橋考古學期刊（Cambridge Archaeological Journal）》發表研究報告，說明冰河時期洞窟壁畫上神秘記號代表的意義。（圖取自「劍橋大學出版社官網」）

    業餘考古學愛好者培根（Ben Bacon）與英國學者合作，在《劍橋考古學期刊（Cambridge Archaeological Journal）》發表研究報告，說明冰河時期洞窟壁畫上神秘記號代表的意義。（圖取自「劍橋大學出版社官網」）

    2023/01/06 00:31

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國一名業餘考古愛好者與學者合作，破解約2萬年前冰河時期的洞窟壁畫「密碼」，指這些壁畫上的點或線條記號，是當時狩獵採集者所用的一套陰曆，用來紀錄動物繁殖週期。

    歐洲多地發現的古洞窟壁畫畫著鹿、魚、牛等野獸，但是畫中的點、線等其他記號，一直令考古學家費解。 英國《衛報》、《英國廣播公司新聞網（BBC News）》5日報導，倫敦的家具修復師培根（Ben Bacon）花了大量時間設法研究這些神祕記號的「類文字」系統，認為這些2萬年之久的記號，指的是一套陰曆系統。

    他找上杜倫大學（Durham University）的考古學教授佩提特（ Paul Pettitt）、心理學教授肯特里奇（Robert Kentridge）和倫敦大學學院（University College London）的一名學者，說明他的理論，雙方一起合作，5日在《劍橋考古學期刊（Cambridge Archaeological Journal）》發表研究報告。

    這項研究參考類似的現代動物繁殖週期，推斷出洞窟壁畫上伴隨各個動物的記號數量，是以陰曆月分紀錄動物的交配季節，而且，有些壁畫上出現的Y字形記號，代表該動物「生產」。

    佩提特說，「結果顯示，冰河時期的狩獵採集者率先使用一套曆法系統，用記號紀錄在那套曆法下重要生態事件的資訊」，「我們得以呈現，這些人在拉斯科（Lascaux）和阿塔米拉（Altamira）洞窟，除了留下令人嘆為觀止的藝術遺跡，也留下一套早期計時紀錄」。

    培根說，人類的祖先「比我們過去所認為的，還要更像我們，突然之間，這些和我們時隔數千數萬年的人突然變得更親近了。」

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