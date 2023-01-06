中國國中生拍片意外曝住豪宅 網瘋求當他僕人

近日中國一位被稱為「萬柳書院少爺」的國中生在社群上瘋傳，只因他上傳的影片被網友認出位於北京豪宅，家中甚至有知名畫家真跡，讓不少網友跪求當他「僕人」。（圖擷取自網易新聞）

2023/01/06 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國一位被稱為「萬柳書院少爺」的國中生在社群上瘋傳，只因在他上傳的影片被網友認出背景位於北京豪宅，家中甚至有知名畫師真跡，短短幾天使他暴紅，也讓不少網友跪求當他「僕人」，引來一股媚富歪風。

綜合中國媒體報導，這位國中生曾於2022年發布一則運球影片，但被網友發現他的定位居然在北京一處稱為「萬柳書院」的高級住宅區，該區房價一坪就高達33萬人民幣（約147萬元新台幣），而影片背景的畫作甚至是中國著名國畫畫家齊白石的真跡，價值4.2億人民幣（約18.7億元新台幣）。

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也有網友挖出他的身高和學歷，185公分，就讀知名的北京101中學，可謂標準的高富帥身分。隨著這位國中生在社群媒體爆紅，他的抖音帳號一周內就漲粉超過145萬，也開始與網紅合作，他也被稱為「喻少」。

隨著「萬柳書院少爺」事件逐漸發酵，社群媒體上出現不少自稱「老奴（僕人）」的網友，紛紛祭出各種諂媚話語，表示想當他的僕人，例如有網友就稱「我能不能應聘（打掃）阿姨然後住在保姆間（傭人房）」、「少爺，您看老奴栓在哪比較合適」。

不過此股媚富歪風也引來不少批評，不少網友認為此事件將使年輕人感到奮鬥的無力感在生活上更加自卑、自我奴化矮化、教育品質更加不均衡等情況。

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隨著「萬柳書院少爺」事件逐漸發酵，社群媒體上出現不少自稱「老奴（僕人）」的網友，紛紛祭出各種諂媚話語，表示想當他的僕人。（圖擷取自微博）

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