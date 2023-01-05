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    首殺！俄軍急拿外銷印度T-90S補戰力 仍遭烏軍擊毀

    近日傳出俄軍將擬外銷至印度的T-90S戰車派往俄烏戰爭中，但仍慘遭擊毀。（圖擷取自Special Kherson Cat 推特）

    近日傳出俄軍將擬外銷至印度的T-90S戰車派往俄烏戰爭中，但仍慘遭擊毀。（圖擷取自Special Kherson Cat 推特）

    2023/01/05 20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄軍的戰車在面對西方軍援烏克蘭的反戰車飛彈下損失慘重，俄軍為彌補戰力不得已將外銷用戰車派往前線。近日傳出俄軍派出原先將外銷至印度的T-90S戰車前往戰場，但仍慘遭擊毀。

    長期追蹤俄烏戰爭武器的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」今（5）日在推特上表示，在戰場上發現俄軍使用擬外銷印度的T-90S戰車（印度又稱毗濕摩，Bhishma）首次遭擊毀。從圖中可見，這輛T-90S受嚴重損毀，連砲管都炸飛。

    外銷印度的T-90S並未安裝標準版T-90的「窗簾-1」（Shtora-1 APS）主動防禦系統，對反戰車飛彈的防禦力下降不少，但取而代之是額外加裝的「接觸-5」（Kontakt-5）反應裝甲。

    對於俄軍將外銷印度的戰車拿上戰場使用卻慘遭擊毀，有網友就諷刺：「親愛的印度，您訂購的T-90S很快就能交付。我們只用過一次，但別擔心，這只是擦傷。」

    圖為印度陸軍T-90S戰車。（歐新社）

    圖為印度陸軍T-90S戰車。（歐新社）

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