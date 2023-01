首殺！俄軍急拿外銷印度T-90S補戰力 仍遭烏軍擊毀

2023/01/05 20:41

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,俄軍的戰車在面對西方軍援烏克蘭的反戰車飛彈下損失慘重,俄軍為彌補戰力不得已將外銷用戰車派往前線。近日傳出俄軍派出原先將外銷至印度的T-90S戰車前往戰場,但仍慘遭擊毀。

長期追蹤俄烏戰爭武器的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」今(5)日在推特上表示,在戰場上發現俄軍使用擬外銷印度的T-90S戰車(印度又稱毗濕摩,Bhishma)首次遭擊毀。從圖中可見,這輛T-90S受嚴重損毀,連砲管都炸飛。

外銷印度的T-90S並未安裝標準版T-90的「窗簾-1」(Shtora-1 APS)主動防禦系統,對反戰車飛彈的防禦力下降不少,但取而代之是額外加裝的「接觸-5」(Kontakt-5)反應裝甲。

對於俄軍將外銷印度的戰車拿上戰場使用卻慘遭擊毀,有網友就諷刺:「親愛的印度,您訂購的T-90S很快就能交付。我們只用過一次,但別擔心,這只是擦傷。」

