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    俄詭計得逞！ 紐時：烏用昂貴飛彈打廉價無人機

    俄羅斯大舉使用廉價的伊朗製無人機攻擊烏克蘭城市，但分析指烏克蘭擊落這些「自殺」無人機的成本遠遠超過了俄羅斯在採購與發射所支出的款項。（法新社資料照）

    俄羅斯大舉使用廉價的伊朗製無人機攻擊烏克蘭城市，但分析指烏克蘭擊落這些「自殺」無人機的成本遠遠超過了俄羅斯在採購與發射所支出的款項。（法新社資料照）

    2023/01/04 16:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》3日報導，此前烏軍使用高射砲和小型武器擊落了一些無人機。不過，由於俄軍近期主要採取「白天射飛彈，夜間出動無人機」戰術，烏軍被迫動用戰機和地面發射的飛彈迎擊，尤其是官方證實烏克蘭曾多次使用價格不菲的美援「國家先進防空系統」（NASAMS）。

    報導提到，新年的週末，烏克蘭軍方表示，俄羅斯派往該國的80多架伊朗製「見證者-136」d-136）自殺無人機全數遭擊落。但在這一結果之下存在一個問題：當烏克蘭的許多防禦措施成本遠高於無人機時，烏克蘭的努力還能維持多久？

    烏克蘭部署了一大堆武器以擊落俄軍無人機，包括MiG-29戰機、蘇聯時代的S-300防空飛彈、NASAMS地面防禦系統與輕兵器火力。

    烏克蘭諮詢公司「Molfar」執行長史塔羅謝克（Artem Starosiek）估計，使用飛彈擊落無人機的成本是發射無人機成本的7倍。伊朗無人機的生產成本低至2萬美元（約新台幣61萬元），而烏克蘭發射1枚地對空飛彈的成本從S-300的14萬美元（約新台幣約430萬元）到NASAM的50萬美元（約新台幣1535萬元）不等。

    報導引述分析人士看法指出，隨著時間推移，這種失衡可能有利於俄羅斯，讓烏克蘭及其盟友付出沉重代價。

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