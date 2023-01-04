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    網友曝自製央視春晚節目單 建議猜燈謎：猜猜感染了多少人？

    中國網友自製央視春晚節目單，利用社會事件的地獄梗當作節目名稱，看來格外諷刺。（圖擷取自「@juanli324」推特）

    中國網友自製央視春晚節目單，利用社會事件的地獄梗當作節目名稱，看來格外諷刺。（圖擷取自「@juanli324」推特）

    2023/01/04 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國央視每逢過年都會推出除夕節目「春晚」，即便今年中國疫情仍處失控階段，春晚依舊照常推出。近日就有網友惡搞春晚節目單，放入2022年輿論熱議的社會事件，比如白紙革命，也有利用諧音梗的節目名「喜陽陽」和猜燈謎「到底感染了多少人」。

    中國央視春晚每一年都會邀請不同嘉賓與會，登台演出，在中國國內是一大熱門話題。不過，2022年歷經中共混亂的防控措施，和震驚不少人的社會事件，不少中國網友對此「非常有感」，對春晚的節目構想有不同的創意。

    有網友提議開場應用「喜陽陽」，演唱者為「全國人民」，暗諷中國染疫者眾多；此外，也可看到「富士康工廠工人」為座上嘉賓，甚至出現習近平的單口相聲，名為「收放自如」，表示中共的防疫措施一下開放、一下緊縮。

    而引發白紙革命的「烏魯木齊大火」則變成「冬天裡的一把火」，也是節目之一。最後還有「超級白紙變變變」，表演人為「全國大學生」，大開地獄梗玩笑，嘲諷力道超強。

    自從中共不再公布感染人數，外界和中國公民都非常好奇到底感染了多少人，因此也有人建議規劃「猜燈謎」遊戲，「猜猜到底感染了多少人」，表演者則是中國疾病預防控制中心。

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