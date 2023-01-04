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    日本研議武肺是否降級 「公費」負擔是否變「自費」成焦點

    日本在今年正式開始研議武肺降級。（路透）

    日本在今年正式開始研議武肺降級。（路透）

    2023/01/04 13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）侵襲全球，多國力拚恢復疫情前正常生活，日本開始研議武肺降級，但在現行法規上，武肺降級則部分公費負擔項目將成為患者自費，武肺治療的相關開銷是否持續以公費負擔成為降級議題的主要焦點。

    疫情延燒3年，《NHK》報導，日本的武肺降級討論在今年正式展開，未來治療武漢肺炎的費用是否持續由公費支付成為焦點；日本厚生勞動省將根據今後疫情狀況做出判斷，希望能盡早確定修改分級的時機與方向。

    根據日本《傳染病預防及傳染病患者醫療相關法》（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律），日本傳染病分級共分五類，最危險為第一類傳染病，伊波拉出血熱、鼠疫都歸在此類，武漢肺炎目前則被歸類於第二類傳染病，與結核病、SARS同等級，期藉由嚴格規範來嚴堵武漢肺炎疫情擴散。

    疫情延燒至今，Omicron變異病毒株成為主流，致死率與重症率低，促使厚生勞動省開始就武肺降級進行討論。政府內提出將武漢肺炎分類降為第五類傳染病的方案，與季節性流感、梅毒同等級，專家之間則主張，對付季節性流感的方式是否適用於武漢肺炎目前尚言之過早。

    武漢肺炎若降級至第五級，則將產生患者需要自費負擔醫療開支的情況，以前由國家公費負擔的檢查、住院等醫療費用，若降級是否改由患者負擔？到今年3月的免費疫苗施打是否也隨降級改為付費？與此相關問題成為討論焦點。

    對此，厚生勞動省將在本月中旬舉行專家會議進行討論，同時也會將中國近期疫情快速擴散的影響納入考量中，希望盡早確定修改分級的時機與方向。

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