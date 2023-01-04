太愛了！ 英國3女獄警與囚犯嘿咻、偷渡違禁品 全判入獄服刑

英國伯恩監獄3名女警因與囚犯發生不當行為被判入獄，不當行為包括發生性行為、偷渡違禁品至獄中。（圖擷取自「@TellMediaTime」推特，本報合成）

2023/01/04 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國最大監獄「伯恩監獄」（HMP Berwyn）日前驚傳3名女獄警愛上囚犯，幫忙偷渡違禁品到獄中，也和囚犯發生性行為，3名獄警皆被判入獄。獄方也加強監獄安全措施，對獄中工作人員進行「預防貪腐」培訓。

綜合外媒報導，3名女獄警分別為27歲嘉文（Jennifer Gavan）、27歲甘恩（Ayshea Gunn）、26歲瓦森（Emily Watson）。嘉文替囚犯走私一部智慧型手機，目的是想透過社群軟體「Snapchat」傳自拍照給他。此外，她還收受囚犯150英鎊（約新台幣5500元）賄賂，被抓包時終於坦承自己的不當行為。

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另一名女警甘恩則是與囚犯發生性關係被判入獄服刑一年，甘恩以「犯罪學和心理學專業」畢業，未料還是栽在囚犯手中，她曾打過無數次電話給囚犯，甚至偷渡自己的內褲給囚犯。檢警搜查甘恩的臥室時，發現2人在在牢房裡親吻和擁抱的照片。而最後一位瓦森也因為與囚犯發生性行為被判入獄服刑1年。

伯恩監獄發言人表示，絕大多數監獄工作人員都很勤奮，也很敬業，獄方會毫不猶豫懲罰那些違反規定的人。此外，監獄裡的500多名工作人員在過去一年接受了「反貪腐」的培訓，強調獄方將加強安全措施，確保不會再有人試圖走私非法物品到獄中。

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