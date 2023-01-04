本篤十六世停靈3日 2天累計13.5萬人瞻仰遺容

羅馬天主教前教宗本篤十六世（Benedict XVI）去年底逝世，享耆壽95歲。近日其靈柩於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂停靈3天，據統計已有超過13.5萬民眾前往瞻仰遺容。（歐新社）

2023/01/04 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬天主教前教宗本篤十六世（Benedict XVI）去年底逝世，享耆壽95歲。近日其靈柩於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂停靈3天，據統計已有超過13.5萬民眾前往瞻仰遺容。

本篤十六世（Benedict XVI）原本是德國籍樞機主教，本名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger），他在2005年4月19日當選教宗，並於2013年以心力和體力日益衰退為由，辭去教宗職位，成為將近600年來首位退位的教宗，教廷去年12月曾表示，本篤十六世的病情因年事已高加重，在去年12月31日也傳出本篤十六世辭世的消息。

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本月2日至4日本篤十六世的靈柩於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂停靈3天，從上午7時到晚7時供民眾弔唁，據梵蒂岡憲兵隊（gendarmeria vaticana）公布的數據，過去兩天以來已有超過13.5萬民眾前往瞻仰遺容茄中第一天有6.5萬人，第二天則有約7萬人。

外媒報導提到，羅馬當地時間週四上午9點半梵蒂岡將舉行安魂彌撒（Requiem Mass）儀式，屆時將由現任教宗方濟各主持。

羅馬天主教前教宗本篤十六世（Benedict XVI）去年底逝世，享耆壽95歲。近日其靈柩於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂停靈3天，據統計已有超過13.5萬民眾前往瞻仰遺容。（法新社）

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