國外麥當勞缺人開高薪 他上17小時爽喊此生最好賺

近日網路傳出，國外有某間麥當勞分店找不到人手，店經理竟祭出時薪50美元的報酬（約1529元台幣），有網友事後拍片表示他當天上班17小時，直呼是「此生最好賺的錢」。（圖擷自TikTok）

2023/01/04 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕去年疫情解封以來，美國經濟雖逐漸復甦，缺工問題卻依舊嚴重，近日網路更傳出，有某間麥當勞分店找不到人手，店經理竟祭出時薪50美元的報酬（約1535元台幣），有網友事後拍片表示他當天上班17小時，直呼是「此生最好賺的錢」。經換算若17小時都沒休息，等於賺了850美元（約2.6萬元台幣）。

據外媒報導，由於人手短缺、班表排不出來，某間麥當勞開出時薪50美元的報酬（約1529元台幣），帳號名稱為「@slaytok1」的網友也在TikTok分享，表示他當天從早6點工作到晚上11點，並稱他賺到了「此生最容易賺到的錢」。據稱該間分店位於俄亥俄州哥倫布市。

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這項消息隨即引發網友熱議，許多網友也紛紛前往朝聖「@slaytok1」的TikTok，許多人都對這樣的機會感到很有興趣，不少人甚至稱想工作24小時，也有人認為，如果麥當勞有能力支付如此高的工資，也應該提高一般員工的薪資才對。

外媒報導提到，儘管餐點價格大致相同，但相較於美國的麥當勞員工，在丹麥的麥當勞員工享有更好的福利，除了擁有超過20美元的起薪，還有5週的給薪假。

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