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    多國加嚴防疫 白宮：中國沒有理由進行報復

    中國境內疫情近期不斷擴散，許多國家陸續加嚴入境管制措施，中國外交部發言人毛寧（見圖）昨則稱，將針對不同情況、本著「對等原則」採取相應措施。（圖擷自中國外交部）

    中國境內疫情近期不斷擴散，許多國家陸續加嚴入境管制措施，中國外交部發言人毛寧（見圖）昨則稱，將針對不同情況、本著「對等原則」採取相應措施。（圖擷自中國外交部）

    2023/01/04 08:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國本土武漢肺炎疫情持續升溫，許多國家陸續加嚴入境管制措施，針對中國反彈稱將採取相應措施，美國國務院強調，要求中國旅客出示陰性篩檢證明，是基於科學的要求。美國白宮也表示，北京沒有理由對美國與其他國家的防疫措施進行報復，強調隨著中國病例激增，這些基於公共衛生因素採取的措施合理。

    中國境內疫情近期不斷擴散，上月底又突然宣布本月8日起全面解封，恢復中國公民出境旅遊，引發外界擔憂，許多國家紛紛對來自中國的旅客祭出入境防疫限制。中國外交部發言人毛寧昨則稱，堅決反對「試圖操弄防疫措施達到政治目的」的作法，還說將針對不同情況、本著「對等原則」採取相應措施。

    據外媒報導，針對毛寧的發言，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在被媒體詢問時回應，因為中國確診病例數激增，要求中國旅客出示COVID-19陰性篩檢證明，是一種完全基於科學的方法，有非常穩固的公共衛生考量作為基礎。普萊斯也指出，中國通報的流行病學與病毒基因序列數據缺乏透明度，引發了嚴重的公共衛生問題。他也重申，美國已準備好捐贈COVID-19疫苗給中國。

    白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在白宮例行媒體簡報被問及毛寧的發言時也回應，隨著中國病例激增，這些基於公共衛生因素採取的措施合理，強調這些措施是基於公共衛生與科學，來自專家意見，中國沒有理由因為各國採取的謹慎公衛措施而進行報復。

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