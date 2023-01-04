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    麥卡錫喬不攏極右翼 美眾院議長兩輪投票仍難產

    2023/01/04 05:54

    〔中央社〕第118屆美國國會今天開議，共和黨睽違4年後重掌眾議院，卻因黨內極右翼杯葛，共和黨領袖麥卡錫連續在兩輪議長投票失利。這是一世紀以來，眾議院首次未能在首輪投票產出議長。

    第118屆美國國會今天中午開議，眾議院卻因議長選舉陷入膠著遲遲未能開始運作。

    目前共和黨內議長人選呼聲最高的麥卡錫（Kevin McCarthy）因黨內極右翼勢力跑票杯葛，連續兩輪投票都僅獲得203票，離當選門檻218票還有15票距離。

    首輪投票，共和黨極右翼勢力提名前「眾院自由黨團」（House Freedom Caucus）主席畢格斯（Andy Biggs）挑戰麥卡錫，民主黨則提名首位眾院民主黨非裔領袖、紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）角逐議長寶座。

    在19位共和黨員「跑票」情況下，麥卡錫僅拿到203票，畢格斯得到10票，2018年曾與麥卡錫競爭共和黨領袖、來自俄亥俄州的保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）則獲得6票，另有3票投給其他黨內成員。

    相較之下，傑福瑞斯獲得全數212位民主黨議員團結支持，更加凸顯共和黨內鬥分裂問題。

    這是自1923年以來，眾議院首次未能在首輪投票產出議長人選；當年眾議院表決9次才讓時任共和黨籍眾院議長吉勒特（Frederick Gillett）連任。

    第2輪投票，共和黨極右翼改提名喬丹角逐議長，喬丹本人雖在表決前呼籲黨員票投麥卡錫，麥卡錫仍只拿到203票，喬丹獲得19票；民主黨部分再次票票入匭，212票都投給傑福瑞斯。

    過去眾議院議長選舉多為形式投票，選前人選多已底定。但這屆國會共和黨眾院占222席，僅多民主黨10席，麥卡錫只有失去黨內4票的空間，讓共和黨內極右翼勢力更有籌碼與麥卡錫談判。

    麥卡錫近日雖做出一系列讓步，包括同意未來5名議員就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議，但極右翼仍不買單，要求恢復1位議員即能提動議的規定。這項規定過去多次被拿來要脅議長，民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）2019年拿下議長寶座後修改規定，僅黨團領袖才能提出罷黜議長動議。

    麥卡錫今天上午與共和黨員舉行閉門會議，試圖在議長選舉前做最後努力，但仍未有重大進展。他會後受訪批評黨內部分成員只顧自己位置，不顧國家，並放話自己是眾院發言最長紀錄保持人，「我不在意也創下最多次議長表決紀錄」。

    根據華盛頓郵報（The Washington Post），眾議院1856年曾花費近2個月、133次表決才選出議長，是截至目前耗時最長的議長選舉。（編輯：陳政一）1120104

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