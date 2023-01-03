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    英國民健保署忙不過來 估每週500人急診室「等死」

    英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在新年致詞中表示，政府已經採取「關鍵性行動」，並動員「破紀錄資源」來應對國民保健署病患積壓及醫護人員沉重壓力。（彭博資料照）

    英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在新年致詞中表示，政府已經採取「關鍵性行動」，並動員「破紀錄資源」來應對國民保健署病患積壓及醫護人員沉重壓力。（彭博資料照）

    2023/01/03 17:32

    〔中央社〕英國醫療衛生機關正在努力應付這個冬季罷工和需求飆升夾擊危機。英國醫界團體今天表示，患者正因照護不足而喪命，呼籲政府採取行動。

    法新社報導，早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，英國公立國民保健署（NHS）已面臨超過10年預算吃緊，疫情後財務情況更嚴重惡化。

    上週在英格蘭被送上救護車的患者中，有1/5的人花了1個多小時才被急診室收治，且數以萬計患者在急診室得等上超過12小時才能受到治療。

    英國皇家急診醫學學會（Royal College of Emergency Medicine）昨天表示，每週都會有300到500名患者在急診室喪命，主要是因為等候治療的時間過久。

    在若干醫院主管對這樣的說法提出不同見解後，皇家急診醫學學會副會長希金生（Ian Higginson）今天仍堅持他們的估值，對短期因素導致這場危機的說法予以駁斥。

    他告訴英國廣播公司電台（BBC Radio）：「如果你在第一線，就會知道這是一個長期存在的問題…我們每年冬天都會看到這種情況，但發生的時候好像還是令人意外。」

    英國醫學會（British Medical Association）今天疾呼，現況「令人無法容忍且無法持續」，因為國民保健署面臨「極高的需求」，政府必須採取行動。

    英國醫學會理事會主席班菲德（Phil Banfield）表示：「說英國無法負擔解決這團混亂所需成本，並非事實。這是一個政治選擇，患者正因這個選擇而無謂死去。」

    英國政府將國民保健署遭逢的壓力，歸咎於COVID-19疫情和流感等冬季疾病。

    首相蘇納克（Rishi Sunak）在新年致詞中表示，他的政府已經採取「關鍵性行動」，並動員「破紀錄資源」來應對國民保健署病患積壓及醫護人員沉重壓力。

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