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    英國發現近500年古船 見證伊莉莎白一世時代海洋貿易

    英國南部肯特郡最近在湖底發現1艘近500年歷史的船隻殘骸，經證實，是在英女王伊莉莎白一世統治時期（1558-1603年）建造的。（取自威塞克斯考古隊）

    英國南部肯特郡最近在湖底發現1艘近500年歷史的船隻殘骸，經證實，是在英女王伊莉莎白一世統治時期（1558-1603年）建造的。（取自威塞克斯考古隊）

    2023/01/03 17:35

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「Ancient Origins」網站2日報導，海洋考古學家最近在離英國英格蘭南部肯特郡海岸約300公尺的採石場湖底，發現1艘近500年歷史的船隻殘骸。最近的測試證實，建造這艘船使用的木材是在1558年至1580年之間採伐，證明這艘船應該是在伊莉莎白一世女王統治時期（1558-1603年）建造的。

    2022年4月建築材料供應商CEMEX UK進行疏浚作業時首度發現這艘保存良好的都鐸時期船隻。CEMEX意識到他們可能發現了重要的文物，隨即通知肯特郡郡議會，郡議會又向「英格蘭歷史建築和古蹟委員會」（Historic England）報告這個發現。該委員會與威塞克斯考古隊（Wessex Archaeology）保持聯繫，同時還提供緊急資金支持採石場的挖掘工作。

    威塞克斯考古隊不確定這艘船是否在16世紀時就在目前的位置失事，當時英吉利海峽岬角及其採石場可能已被淹沒在海底。同樣有可能的是，這艘船在其使用壽命已過時，只是被遺棄在採石場湖中。需要對這艘船的木材進行更仔細的檢查，以確定其到達目前位置時的狀況。

    海洋考古學家漢默（Andrea Hamel）在威塞克斯考古隊發布的新聞稿中表示：「在採石場的沉積物中找到1艘保存完好的16世紀晚期船隻，是個意外但非常受歡迎的發現。這艘船有可能讓我們更加了解1個我們幾乎沒有留下太多造船的證據，但在造船和航海卻出現巨大變化的時期。」

    Historic England 海洋遺產戰略負責人佛斯（Antony Firth）也說：「這艘船的殘骸非常重要，不僅可以幫助我們了解船隻本身，還可以幫助我們了解這個充滿活力的時期造船和貿易的廣泛樣貌。」

    儘管16 世紀在英國航海史上是個活躍的時期，但很少有船隻被保存下來。在伊莉莎白一世統治時代，貿易急劇擴張，英吉利海峽成為船隻通過該地區的主要航線。

    在 Historic England 的協助下，海洋考古學家針對這艘船上所發現的100多塊木材進行了樹木年代學分析，這些測試表明，用於建造這艘船的木材是英國橡木，是在16世紀下半葉採伐的，英國橡木以堅固可靠著稱，直到19世紀中葉一直是英國造船業的首選木材。

    其實伊莉莎白女王一世擔心她在位期間可能會出現木材短缺，因此委託進行1項大規模的栽種計畫，以確保有足夠的英國橡木可供建造商船或軍艦使用。

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