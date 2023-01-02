遼寧艦等6艘共艦出沒冲繩周邊 日軍警戒監視

中國「遼寧號」等6艘軍艦從日本冲繩本島與宮古島之間北上，朝東海航行。（路透檔案照）

2023/01/02 19:17

〔中央社〕中國海軍航艦「遼寧號」等6艘軍艦昨天從日本冲繩本島與冲繩的宮古島之間北上，朝東海航行。這些共艦也在去年12月從這處海域南下，艦載機在太平洋演訓反覆起降約320次。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，共軍的航艦遼寧號、3艘飛彈驅逐艦、一艘巡洋艦、一艘快速戰鬥支援艦共6艘軍艦昨天從日本冲繩本島與宮古島之間的海域北上。

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這6艘共艦與上個月16日從冲繩本島與宮古島之間南下，同月17至31日之間，在太平洋的北大東島、冲大東島（皆屬冲繩縣）、冲之鳥島（東京都）周邊海域演訓，艦載戰鬥機及艦載直升機反覆起降次數共約320次。

日本航空自衛隊的戰機緊急升空因應；此外，日本海上自衛隊的護衛艦「有明號」等進行警戒監視。

遼寧號通過這處海域的次數總計13次。去年5月，遼寧號反覆通過這處海域，在冲繩南方的海域艦載機反覆起降次數逾300次。

日本防衛省統合幕僚監部昨天表示，共軍「無偵-7」（WZ-7）大型偵察無人機昨天飛越冲繩本島與宮古島之間，在東海及太平洋上空反覆飛行 這是日本防衛省首度觀察到這種機型無人機。

日本防衛省表示，這艘「無偵-7」大型偵察無人機飛行在太平洋上空後朝西南飛行，同路線反覆飛行後，朝東海方向飛去，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。

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