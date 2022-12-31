警告美國？ 中遼寧艦罕見逼近關島

日本官方稱中國遼寧艦編隊在廿五日晚間曾現蹤美國設有重要軍事基地的關島西側海域。圖為遼寧艦二○一八年四月航行於西太平洋。（路透檔案照）

2022/12/31 05:30

美媒踢爆 疑為台灣問題嗆美

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體廿九日引用日本官方聲明，稱中國海軍航艦「遼寧艦」編隊日前一度「罕見」逼近美軍在西太平洋重要基地所在地關島的西側海域，稱此為北京當局就台灣問題向拜登政府發出清晰警告；中國官媒間接證實確有此事，並將此解讀為中方就台灣問題向美國發出警告。

遼寧艦編隊首度觸及第二島鏈

「美國新聞與世界報導」指出，根據日本防衛省統合幕僚監部廿八日的新聞稿，本月十六日從東海進入太平洋、十天內進行約二六○架次戰機起降演練的遼寧艦編隊，廿五日晚間被發現在距離日本沖之鳥島東南方約六七○公里、即距離關島西北方約六一八公里的西太平洋，稍後才返回台日之間的水域；確認現身此水域的中艦除了遼寧艦，還有巡防艦棗莊號、驅逐艦太原號與綜合補給艦呼倫湖號。

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日本官員廿九日也證實，遼寧艦編隊曾南下逼近關島西側。據信這是遼寧艦首度接近關島。位於第二島鏈的關島上有兩個重要的美軍海、空軍基地，部署有戰略轟炸機與潛艦。共同社引述日本防衛省的說法，稱中方大張旗鼓之舉可能意在美軍。

關島已進入該艦打擊半徑

但負責西太平洋防區的美國海軍第七艦隊未予置評、也未表明是否曾就遼寧艦逼近關島之舉做出回應。據了解，遼寧艦編隊此番距離關島之近，已使其進入該艦編隊打擊半徑。

自由亞洲電台英文版指出，藉由逼近關島，中國人民解放軍已將其觸角從包括日本與台灣的第一島鏈，擴及以關島為中心的第二島鏈。中國官媒環球時報廿九日在報導中引述未具名分析家的話說，只要美軍不攻擊中國或出手干預台灣問題，中國永遠不會攻擊位於關島的美軍基地，但中方具備此等可攻打關島的能力，是對美國潛在挑釁的一種威懾。

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