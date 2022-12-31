警告美國？ 中遼寧艦罕見逼近關島
美媒踢爆 疑為台灣問題嗆美
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體廿九日引用日本官方聲明，稱中國海軍航艦「遼寧艦」編隊日前一度「罕見」逼近美軍在西太平洋重要基地所在地關島的西側海域，稱此為北京當局就台灣問題向拜登政府發出清晰警告；中國官媒間接證實確有此事，並將此解讀為中方就台灣問題向美國發出警告。
遼寧艦編隊首度觸及第二島鏈
「美國新聞與世界報導」指出，根據日本防衛省統合幕僚監部廿八日的新聞稿，本月十六日從東海進入太平洋、十天內進行約二六○架次戰機起降演練的遼寧艦編隊，廿五日晚間被發現在距離日本沖之鳥島東南方約六七○公里、即距離關島西北方約六一八公里的西太平洋，稍後才返回台日之間的水域；確認現身此水域的中艦除了遼寧艦，還有巡防艦棗莊號、驅逐艦太原號與綜合補給艦呼倫湖號。
請繼續往下閱讀...
日本官員廿九日也證實，遼寧艦編隊曾南下逼近關島西側。據信這是遼寧艦首度接近關島。位於第二島鏈的關島上有兩個重要的美軍海、空軍基地，部署有戰略轟炸機與潛艦。共同社引述日本防衛省的說法，稱中方大張旗鼓之舉可能意在美軍。
關島已進入該艦打擊半徑
但負責西太平洋防區的美國海軍第七艦隊未予置評、也未表明是否曾就遼寧艦逼近關島之舉做出回應。據了解，遼寧艦編隊此番距離關島之近，已使其進入該艦編隊打擊半徑。
自由亞洲電台英文版指出，藉由逼近關島，中國人民解放軍已將其觸角從包括日本與台灣的第一島鏈，擴及以關島為中心的第二島鏈。中國官媒環球時報廿九日在報導中引述未具名分析家的話說，只要美軍不攻擊中國或出手干預台灣問題，中國永遠不會攻擊位於關島的美軍基地，但中方具備此等可攻打關島的能力，是對美國潛在挑釁的一種威懾。