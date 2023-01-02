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    產能恢復需求量減 中國快篩現賠本拋售潮

    數週前被炒到一組人民幣上千元，排隊還買不到的快篩試劑，如今價格出現崩盤。（美聯社檔案照）

    數週前被炒到一組人民幣上千元，排隊還買不到的快篩試劑，如今價格出現崩盤。（美聯社檔案照）

    2023/01/02 18:22

    〔中央社〕由於快篩產能逐漸回穩，加上大規模染疫後對於試劑的需求反而降低，中國出現了快篩試劑拋售潮。數週前被炒到一組人民幣上千元的試劑，如今數十元就有。不少黃牛哀號「我不要了求收購」。

    中國於去年12月初放寬防疫措施後，疫情如海嘯般襲捲各地，染疫人數直線上升，不少民眾擔憂自己「陽」了，大肆搶購快篩試劑自我檢測。於此同時也出現大規模的囤貨潮，使得市場上的快篩「一劑難求」，更傳出一盒原價人民幣60元的快篩，被炒至8000元（約新台幣3萬5200元）。

    據每日經濟新聞、新民晚報報導，隨著疫情高峰到來，不少人都「陽過」了，加上產能逐步恢復，短短幾週間，快篩試劑從炙手可熱到如今乏人問津，電商平台或實體藥房都有不少存貨，隨到隨買，甚至出現「甩賣潮」。

    報導引述阿里巴巴集團旗下的健康資訊事業阿里健康相關人士表示，目前在電商平台天貓，N95口罩、快篩試劑等商品的供應量正全面恢復。目前快篩試劑的日均供應量和之前相比已經成長超過1倍，最便宜的產品甚至一組不到5元。

    供貨量逐漸回穩，加上需求量以不如去年12月，不少原本大量囤貨想要藉此大撈一筆的黃牛們眼看不妙，紛紛「認賠殺出」，少賠就是賺，一時之間中國社群平台上充斥著「我不要了，求收購」的言論。

    根據中國社群網站微博顯示，關於「抗原檢測試劑遭甩賣」的話題從1日開始就盤踞在熱搜榜上，截至目前閱讀量已經超過1.6億次。微博的「抗原超話」群組，原本是替供網友分享購買試劑資訊的平台，如今成了低價轉讓「閒置試劑」的賣場，當中不少賣家疑似是黃牛與中盤商。

    報導提到，在快篩試劑的價格經歷炒作後崩盤，血氧儀似乎也可能將會步上後塵。

    近日傳出市面上的血氧儀，價格從3個月前一台約90元，如今飆漲到339元，漲幅達近2.8倍。目前血氧儀的價格仍處於高點，熱門的型號需要預訂，然而部分地區的價格已逐漸下滑，已能買到200元以內的指夾式血氧儀。

    有了這些「前車之鑑」，不少中國網友也正在期待感冒藥、退燒藥的價格隨著疫情高峰過去，逐漸恢復正常。

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