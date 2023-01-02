如臨大敵！ 南韓今起加強對中入境管制 國務總理赴仁川機場視察

南韓國務總理韓惪洙今天前往仁川機場視察針對自中國入境人員的防疫措施落實情況。（歐新社）

2023/01/02 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，上月底又突然宣布本月8日起全面解封，恢復中國公民出境旅遊，引發各國擔憂。南韓今（2日）起至31日對中國人停發旅遊簽證，所有自中國入境南韓的人員，入境前後都需接受篩檢，南韓國務總理韓惪洙今天前往仁川機場視察防疫措施落實情況。

根據《韓聯社》報導，南韓今起對自中國（不含香港、澳門）入境的短期停留者，不只要在登機時提交行前48小時內核酸檢測證明或24小時內快篩陰性證明，還須在入境後立即接受核酸檢測，並在規定場所等待直至檢測結果出爐；韓籍人員和在韓長期居留外籍人員，則須在入境24小時內於居住地轄區衛生站接受篩檢。

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南韓防疫部門還要求自中國入境人員登機時，必須在檢疫資訊輸入系統填寫在韓住所地址和聯繫方式；自中國赴韓所有航班也一律降落在首爾仁川國際機場，以便有效管理入境檢疫。此外，南韓在中國外交機構今起至31日對中國人停發赴韓短期簽證，有外交、公務、必要商務需求和人道主義事由等情況除外。

為確保落實新規，南韓國務總理韓惪洙今天前往仁川機場視察針對自中國入境人員的防疫措施落實情況，並聽取仁川機場檢疫所所長崔鐘熙報告。

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