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    前中聯辦副主任染疫亡 傳中國兩院上月多達24院士逝世

    中國近期有不少政界人士、名人、學者染疫辭世。圖為北京醫院示意圖。（路透）

    中國近期有不少政界人士、名人、學者染疫辭世。圖為北京醫院示意圖。（路透）

    2023/01/02 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情近期爆發，中國不少政界人士、學者染疫辭世。前香港中聯辦副主任鄭坤生近日傳出染疫逝世，享壽78歲。另外，中國名人、學者也頻傳逝世，有消息指出，單單在去年12月，中國兩院（科學院及工程院）院士就有24人逝世，令人質疑是否為染疫身亡。

    綜合外媒報導，香港中聯辦在去年12月30日發文弔唁鄭坤生，該文指出：「鄭坤生同志1999年至2009年在港工作，擔任新華社香港分社副社長、香港中聯辦副主任、紀律檢查組組長期間，堅決貫徹執行中央對港方針政策，為落實一國兩制方針和基本法，保持香港長期繁榮穩定，做出重要貢獻。」

    《星島日報》報導指出，1名熟識鄭坤生的建制派人士透露，鄭坤生染疫後，在去年12月30日於北京某醫院逝世，遺體已在昨日（1日）火化。

    微博網友統計，中國單單在去年12月就有24名兩院院士死亡，而與過去20年同期對比，每年12月逝世的院士最多只有7人。在去年12月31日，就有3名中國科學院院士北京逝世，包括89歲的原中國科學院副院長、著名化學家王佛松；90歲的化學家江龍、90歲的天然藥物化學專家于德泉院士。

    另外，京劇名伶儲蘭蘭、設計北京奧運吉祥物的清華大學教授吳冠英、前中超足球運動員王若吉、中國華僑攝影學會副會長方學輝、中國電影藝術研究中心原主任兼黨委書記陳景亮、著名藥劑學家魏樹禮等人都在去年12月「因病去世」。

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