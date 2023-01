新年反其道而行 英環團「反抗滅絕」稱不再擾亂公共秩序

2023/01/02 11:26

〔即時新聞/綜合報導〕環保人士近年頻頻對名畫出手,以各項激進行為盼吸引大眾關注氣候變遷議題,英國環保團體反抗滅絕(Extinction Rebellion)昨卻宣布,新年起他們各項行動暫時不再以「擾亂公共秩序」為主要策略。

綜合外媒報導,英國反抗滅絕各項抗議活動自2018年起,他們曾將自己「黏」在白金漢宮大門上;還曾走上街頭霸占倫敦市中心5座橫跨泰晤士河的橋樑、主要道路導致大塞車;過去也曾砸碎巴克萊銀行總部的窗戶以及在財政部大樓噴灑假血。

反抗滅絕昨在推特上發表「我們退出」聲明表示,在過去4年,他們一直在採取直接行動,但成效不大,二氧化碳排放量繼續上升,「在新年來臨之際,他們做出有爭議決議,暫時不再以擾亂公共秩序為主要策略」。

反抗滅絕指出,在採取直接行動被定罪時代,透過溝通橋樑,建立集體力量、茁壯認同氣候變遷的人數才是根本之道。因此,今年他們盼大眾一同站出來成為無法忽視力量,藉此以參加人數、建立友好關係取代過去被逮人數、變成路障等負面效果。

對此,外媒指出,英國當局正在通過新法律,讓抗議者難以舉行破壞性抗議活動,例如停止公共交通網絡或中斷燃料供應,且根據YouGov的民意調查,討厭該組織人數大過喜歡人數。

What is Extinction Rebellion, and why did 1,000 people get arrested at their UK protests this spring? pic.twitter.com/bZPOhkcvYQ

WE QUIT!



Our #NewYearsResolution is to halt our tactics of public disruption. Instead, we call on everyone to help us disrupt our corrupt government.#ChooseYourFuture & join us: 21 April, Parliament. pic.twitter.com/FZlCeaHj4F