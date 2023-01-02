為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新年反其道而行 英環團「反抗滅絕」稱不再擾亂公共秩序

    英國環保團體反抗滅絕（Extinction Rebellion）去年曾發起封鎖倫敦市中心大橋抗議氣候變遷，今年起他們宣告 不再以「擾亂公共秩序」為主要策略。（路透）

    英國環保團體反抗滅絕（Extinction Rebellion）去年曾發起封鎖倫敦市中心大橋抗議氣候變遷，今年起他們宣告 不再以「擾亂公共秩序」為主要策略。（路透）

    2023/01/02 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕環保人士近年頻頻對名畫出手，以各項激進行為盼吸引大眾關注氣候變遷議題，英國環保團體反抗滅絕（Extinction Rebellion）昨卻宣布，新年起他們各項行動暫時不再以「擾亂公共秩序」為主要策略。

    綜合外媒報導，英國反抗滅絕各項抗議活動自2018年起，他們曾將自己「黏」在白金漢宮大門上；還曾走上街頭霸占倫敦市中心5座橫跨泰晤士河的橋樑、主要道路導致大塞車；過去也曾砸碎巴克萊銀行總部的窗戶以及在財政部大樓噴灑假血。

    反抗滅絕昨在推特上發表「我們退出」聲明表示，在過去4年，他們一直在採取直接行動，但成效不大，二氧化碳排放量繼續上升，「在新年來臨之際，他們做出有爭議決議，暫時不再以擾亂公共秩序為主要策略」。

    反抗滅絕指出，在採取直接行動被定罪時代，透過溝通橋樑，建立集體力量、茁壯認同氣候變遷的人數才是根本之道。因此，今年他們盼大眾一同站出來成為無法忽視力量，藉此以參加人數、建立友好關係取代過去被逮人數、變成路障等負面效果。

    對此，外媒指出，英國當局正在通過新法律，讓抗議者難以舉行破壞性抗議活動，例如停止公共交通網絡或中斷燃料供應，且根據YouGov的民意調查，討厭該組織人數大過喜歡人數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    環保團體「手塗強力膠」黏柏油路 警方出動電鑽逮人
    2022/12/12 10:34

    環保團體「手塗強力膠」黏柏油路 警方出動電鑽逮人
    又有名畫遭殃！ 畫家克林姆畫作遭環保團體潑黑色液體
    2022/11/16 12:48

    又有名畫遭殃！ 畫家克林姆畫作遭環保團體潑黑色液體

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    又傳名畫受害！氣候運動人士對孟克《吶喊》出手
    2022/11/12 12:16

    又傳名畫受害！氣候運動人士對孟克《吶喊》出手
    歐洲博物館傳遭環保團體抗議 德恐龍展無一倖免
    2022/10/31 11:54

    歐洲博物館傳遭環保團體抗議 德恐龍展無一倖免

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播