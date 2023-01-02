新年反其道而行 英環團「反抗滅絕」稱不再擾亂公共秩序

英國環保團體反抗滅絕（Extinction Rebellion）去年曾發起封鎖倫敦市中心大橋抗議氣候變遷，今年起他們宣告 不再以「擾亂公共秩序」為主要策略。（路透）

2023/01/02 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕環保人士近年頻頻對名畫出手，以各項激進行為盼吸引大眾關注氣候變遷議題，英國環保團體反抗滅絕（Extinction Rebellion）昨卻宣布，新年起他們各項行動暫時不再以「擾亂公共秩序」為主要策略。

綜合外媒報導，英國反抗滅絕各項抗議活動自2018年起，他們曾將自己「黏」在白金漢宮大門上；還曾走上街頭霸占倫敦市中心5座橫跨泰晤士河的橋樑、主要道路導致大塞車；過去也曾砸碎巴克萊銀行總部的窗戶以及在財政部大樓噴灑假血。

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反抗滅絕昨在推特上發表「我們退出」聲明表示，在過去4年，他們一直在採取直接行動，但成效不大，二氧化碳排放量繼續上升，「在新年來臨之際，他們做出有爭議決議，暫時不再以擾亂公共秩序為主要策略」。

反抗滅絕指出，在採取直接行動被定罪時代，透過溝通橋樑，建立集體力量、茁壯認同氣候變遷的人數才是根本之道。因此，今年他們盼大眾一同站出來成為無法忽視力量，藉此以參加人數、建立友好關係取代過去被逮人數、變成路障等負面效果。

對此，外媒指出，英國當局正在通過新法律，讓抗議者難以舉行破壞性抗議活動，例如停止公共交通網絡或中斷燃料供應，且根據YouGov的民意調查，討厭該組織人數大過喜歡人數。

What is Extinction Rebellion, and why did 1,000 people get arrested at their UK protests this spring? pic.twitter.com/bZPOhkcvYQ — AJ+ （@ajplus） August 16, 2019

WE QUIT!



Our #NewYearsResolution is to halt our tactics of public disruption. Instead, we call on everyone to help us disrupt our corrupt government.#ChooseYourFuture & join us: 21 April, Parliament. pic.twitter.com/FZlCeaHj4F — Extinction Rebellion UK ???? （@XRebellionUK） January 1, 2023

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