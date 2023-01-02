美眾議員稱TikTok是「令人上癮的毒藥」憂新聞自由將被箝制

美國眾議院中國委員會共和黨籍主席加拉格爾日前接受電視節目訪問，稱TikTok是令人上癮的毒藥。示意圖。（路透）

2023/01/02 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院中國委員會共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher）日前接受媒體訪問時稱TikTok是「令人上癮的毒藥」，並表示該平台對美國年輕族群將產生有害影響「因為該平台的源頭跟中共政權有關」。此外，他也對該平台可能箝制新聞自由表達關切，「如果他們開始調整演算法，確保網路上只有他們認為合適的新聞內容，該怎麼辦？」

根據《CNN》報導，加拉格爾（Mike Gallagher）於1日接受《NBC》節目「與媒體見面」（Meet The Press）訪問，他認為TikTok非常容易讓人上癮，且具有破壞性。美國年輕人是受TikTok影響最深的族群，美國有關當局在這些族群身上看到了令人擔憂的數據。此外，他也提到，之所以會想示警，其中一個原因也是因為「TikTok源頭可追溯至中共政權」。

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TikTok曾被指控審查較為敏感的政治性內容，禁止用戶發佈有關中國新疆地區再教育營相關資訊，根據美國國務院統計，多達200萬維吾爾人和其他穆斯林少數族群曾被囚於再教育營。加拉格爾對此表達擔憂「如果他們開始審查新聞呢？」，倘若中共開始調整演算法，藉此達到言論審查的目的「我們該怎麼辦？」

當加拉格爾被問及俄羅斯對Telegram的投資和沙烏地阿拉伯對推特的投資時，他說重點應在於威權政府利用科技技術完全控制公民，並形容此舉是「技術極權主義」。加拉格爾最後語重心長表示，政府不能撫養你的孩子，也不能替你保護你的孩子，但我們可以做一些明智的決定，創造一個更健康的社交媒體生態系統。

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