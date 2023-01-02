美眾議員稱TikTok是「令人上癮的毒藥」憂新聞自由將被箝制
〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院中國委員會共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher）日前接受媒體訪問時稱TikTok是「令人上癮的毒藥」，並表示該平台對美國年輕族群將產生有害影響「因為該平台的源頭跟中共政權有關」。此外，他也對該平台可能箝制新聞自由表達關切，「如果他們開始調整演算法，確保網路上只有他們認為合適的新聞內容，該怎麼辦？」
根據《CNN》報導，加拉格爾（Mike Gallagher）於1日接受《NBC》節目「與媒體見面」（Meet The Press）訪問，他認為TikTok非常容易讓人上癮，且具有破壞性。美國年輕人是受TikTok影響最深的族群，美國有關當局在這些族群身上看到了令人擔憂的數據。此外，他也提到，之所以會想示警，其中一個原因也是因為「TikTok源頭可追溯至中共政權」。
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TikTok曾被指控審查較為敏感的政治性內容，禁止用戶發佈有關中國新疆地區再教育營相關資訊，根據美國國務院統計，多達200萬維吾爾人和其他穆斯林少數族群曾被囚於再教育營。加拉格爾對此表達擔憂「如果他們開始審查新聞呢？」，倘若中共開始調整演算法，藉此達到言論審查的目的「我們該怎麼辦？」
當加拉格爾被問及俄羅斯對Telegram的投資和沙烏地阿拉伯對推特的投資時，他說重點應在於威權政府利用科技技術完全控制公民，並形容此舉是「技術極權主義」。加拉格爾最後語重心長表示，政府不能撫養你的孩子，也不能替你保護你的孩子，但我們可以做一些明智的決定，創造一個更健康的社交媒體生態系統。