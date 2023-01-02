世足增隊讓中國也能參賽？ 日媒：傳統足球強國反彈

針對2026年將在北美洲舉行的下一屆世界盃，有外媒消息稱，可能會增加到48隊，此舉則是為了讓中國也能參賽，創造更大的經濟價值。圖右二為中國國家主席習近平。（美聯社）

2023/01/02 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕卡達世界盃足球賽日前順利落幕，針對2026年將在北美洲舉行的下一屆世界盃，有外媒消息稱，可能會增加到48隊，此舉則是為了讓中國也能參賽，創造更大的經濟價值。

日本媒體《FRIDAY》昨日發布報導，標題直言「2026在北美洲舉行的世足賽，主角（主役）將是「中國！？」報導內容指2026年世足將由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，且可能會再增加16隊，讓48個國家可以參賽，並指有傳聞是為了讓從2002年以來就沒有參加過世足的中國參賽。

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報導指出，在本屆的卡達世界盃上，中國企業投資了近14億美元（約台幣427億元），約為上一屆的兩倍，且也超過美國企業的11億美元（約新台幣351億），成為本屆世足最大的贊助商。這也讓外界揣想中國與國際足總（FIFA）的關係。

報導提到，雖然中國足球實力欠佳，但歷任領導人都很喜歡足球，不只習近平，包含江澤民、胡錦濤都曾公開表示對於這項運動的喜愛，在報導中還附上一張習近平在踢球的畫面。為了進一步提高民眾對足球的熱情，本次中國官媒《央視》更是在國內免費轉播比賽，儘管中國代表隊並未參賽。這些情況可見官方對此重視的程度。

不過針對增隊的可能性，也有反彈意見存在，像是歐洲或南美洲等傳統足球強國，就認為此舉可能拉低競爭水平，畢竟中國自2002年來一直無法進軍世界盃。而想要平息這類質疑，唯一的方法就是，中國得先展現出，配得上世界盃的球技。

事實上，FIFA在2017年曾宣布，將從2026年把32隊增加成48隊，讓更多國家可以晉級並參與世界盃。不過針對這項說法，最後的方案仍要等FIFA在2023年做出最終決定。

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