金正恩新殺器！ 北韓展示600mm「超大型多管火箭砲」

北韓2022年12月31日舉行30套新型600mm超大型多管火箭砲「贈送」儀式。（法新社）

2023/01/01 22:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄烏戰場揚威的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭口徑為227公厘，北韓則於去年12月31日首度高調展示一款口徑達600公厘、號稱能發短程彈道飛彈與戰術核武的「超大型多管火箭砲」！

北韓在當天也發射了3枚彈道飛彈，以此結束這個孤立國家進行空前數量飛彈測試的一年。隨後，北韓1日淩晨又在其東海岸發射了一枚短程彈道飛彈，這是一次罕見的深夜元旦武器測試。

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北韓官媒「朝鮮中央通信社」（KCNA）1日除大幅報導領導人金正恩指示要大幅增加核彈持有量外，還大肆宣揚北韓軍工產業部門交付30套前述超大型多管火箭砲給北韓部隊使用。KCNA還聲稱，前述4枚短程彈道飛彈，都是由這款多款火箭系統發射。

KCNA報導稱，12月31日在朝鮮勞動黨中央委員會本部大樓前，軍工部門工人將這個新型的600公釐大型多管火箭砲「贈送」給勞動黨，而身兼總書記的北韓領導人金正恩特別出席該贈送儀式。

從照片上看來，這款新型600公釐超大型多管火箭砲，是車載系統一車6彈，但未明確知悉其雷達、衛星導引、指揮系統能力；KCNA宣稱該系統可攜帶戰術核武，射程遍及南韓全境；可克服不同地型，高機動性及多重精確攻擊力，將成為北韓軍方主力武器，達到「壓倒性制敵」的作戰使命。

據了解，這款超大型多管火箭砲己研發多年，2019年曾多次試射，但始終沒有詳細諸元數據公開；2019年11月28日，南韓觀測到北韓試射2枚火箭砲，飛行約380公里，飛行高度約9萬7000公尺，2枚間發射間隔約30秒；之後並沒有更新訊息，直至去年最後一天，傳出交付30套、試射3枚的消息。

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