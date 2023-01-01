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    俄烏戰爭跨越新年 澤倫斯基談到感激與痛苦、普廷重申西方威脅

    烏克蘭總統澤倫斯基在2022年12月31日跨年夜發表新年演說。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基在2022年12月31日跨年夜發表新年演說。（路透）

    2023/01/01 17:41

    〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普廷在迎接2023年的新年演說中皆誓言在俄烏戰爭中求勝，其中澤倫斯基論及感激與痛苦，普廷則重申西方威脅與對國家的責任義務。

    澤倫斯基在穿插俄國入侵畫面的17分鐘新年文告影片中，回顧這場戰爭中的若干最戲劇性時刻與勝利，並對烏國民眾抵禦攻擊、黑暗與寒冬感到自豪「我們被告知，除了投降別無選擇；（但）我們說，我們除了戰勝別無選擇。」

    身穿招牌卡其衣的澤倫斯基站在黑暗中，藍黃色的烏國國旗在他身後飄揚「我們全國所有地區團結一致地戰鬥，我欽佩你們所有人。」就在這段於當地時間午夜前發表的新年文告播出後數分鐘，烏國首都基輔與全國傳出無數爆炸聲。

    至於普廷則打破傳統，不在克里姆林宮內、改為在軍區阿兵哥的簇擁下發表元旦文告。普廷的口吻嚴厲好戰，稱俄烏戰爭開打的2022年是「將勇氣與英勇，跟背叛與懦弱，清楚區分開來」的一年。

    普廷企圖透過演說爭取民眾對戰事的支持，他感謝俄軍，但也對官兵提出更多要求。穿深色西裝打領帶的普廷說，最主要的事是俄羅斯的命運，「捍衛祖國是我們對先人與後代子孫的神聖責任。道德與歷史正義站在我們這一邊。」

    普廷還重申西方意圖利用基輔政權「摧毀俄羅斯」、誓言他絕不允許此事發生，以及再度暗示這場艱苦的戰爭將繼續下去。「我們一直都知道，而今我們再次相信，俄羅斯主權、獨立、安全的未來，由我們、我們的力量與意志來決定。」

    澤倫斯基也重申俄國應返回其所併吞的烏國土地，以及列舉烏方在戰爭中的勝利，包括炸毀克里米亞大橋。澤倫斯基說，烏克蘭今年遭受沉重打擊，人民不斷流淚祈禱，但「我們仍要戰鬥與繼續戰鬥下去，為了這個關鍵詞：『勝利』。」

    俄羅斯總統普廷2022年12月31日造訪南部軍區總部所在地頓河羅斯托夫並發表新年演說。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷2022年12月31日造訪南部軍區總部所在地頓河羅斯托夫並發表新年演說。（歐新社）

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