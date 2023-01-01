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    2022英語能力排名中國跌落至62名 港媒：與教改有關

    瑞典教育機構英孚（EF）日前發佈了2022年度的《全球英語能力指標報告》，中國在總排名跌落至62名。（法新社）

    瑞典教育機構英孚（EF）日前發佈了2022年度的《全球英語能力指標報告》，中國在總排名跌落至62名。（法新社）

    2023/01/01 15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典教育機構英孚（EF）日前發佈了2022年度的《全球英語能力指標報告》（EF EPI 2022），中國則從2021年49名退步到2022年62名，還被列入「低熟練度」，排名跌落主因是最年輕族群程度不佳，港媒認為，中國教改與英文能力下滑有關。

    根據EF英文版/a>報告，2022年測試者高達210萬人，來自英國、美國、澳大利亞等以英語為傳統母語的國家並不會列入評比，台灣近年因為政治因素，都沒有被EF單獨列入評比，2019年名列全球第38名，當時被EF評定為「中熟練度」。

    根據《南華早報》報導，中國在EF全球英文排名近年來越來越後面，2020年名列38名、2021年為49名還都屬於「中級程度」，2022年卻是62名，已經被列入「低熟練度」。反觀香港英文水平維持評比，今年第31名被列入「高級程度」。

    EF英文版報告特別點出，在中國、日本、印尼「年輕」成年人英文能力與30歲以上成人相比「程度特別低」，尤其中國更可證實，2022年得分、排名跌落主因就是該國最年輕族群。

    《南華早報》指出，中國近年實施教育改革，當局以減輕學生壓力為由，縮減英文課時間，還有部分知名人士高喊，不要讓民眾接觸外國思想。該國政策變化都與英文能力排名低落有關。

    此外，報告顯示，全球英語能力前20名的國家大多位於歐洲，荷蘭再度成功衛冕，亞洲部分則以新加坡表現最佳，全球排名第2，接續則是菲律濱22名、馬來西亞24名、香港31名、南韓36名、印度52名、越南60名。

    瑞典教育機構英孚（EF）日前發佈了2022年度的《全球英語能力指標報告》，中國在總排名跌落至62名。（取自EF官網）

    瑞典教育機構英孚（EF）日前發佈了2022年度的《全球英語能力指標報告》，中國在總排名跌落至62名。（取自EF官網）

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