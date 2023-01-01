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    俄知名芭蕾舞者身上有普廷刺青 義大利劇院取消演出

    「芭蕾壞男孩」謝爾蓋（Sergei Polunin）胸口、肩膀都有俄總統普廷刺青。（法新社）

    「芭蕾壞男孩」謝爾蓋（Sergei Polunin）胸口、肩膀都有俄總統普廷刺青。（法新社）

    2023/01/01 13:47

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利米蘭某劇院2019年預告有俄羅斯籍「芭蕾壞男孩」謝爾蓋（Sergei Polunin）表演，卻因防疫政策、舞者受傷等不斷延期，如今再因舞者挺俄總統普廷言論加上身上有3大普廷刺青，該戲院以「社會責任」為由取消該演出。

    綜合外媒報導，謝爾蓋曾有挺普廷言論，他胸口、肩膀都有普廷刺青，曾公開讚賞且欽佩普廷，米蘭Arcimboldi劇院近日表示，他們近日遭遇來自網路、社交平台廣大反對壓力，還收到近2300名網友線上連署譴責，因此，「這場演出已非單純文化藝術意義，而是涉及到社會責任問題」。

    Arcimboldi提到，他們一直倡導和平與寬容等社會價值，過去曾舉辦過烏克蘭慈善活動，還有公開反普廷的俄羅斯龐克樂團「暴動小貓」來此演出。在如今緊張氛圍下，他們難以繼續力挺，原訂1月28日與29日的謝爾蓋演出將取消，所有購票者都將獲得退費。

    謝爾蓋為知名芭蕾舞者，有「芭蕾壞男孩」之稱，曾是倫敦皇家芭蕾舞團最年輕首席，他出生於烏克蘭，過去曾擁有俄羅斯、烏克蘭和塞爾維亞國籍，但在2010後，他移居俄羅斯更表達支持普廷。

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