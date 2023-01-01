美國女減重成功PO自拍 粉絲驚呼：超像愛黛兒！

美國31歲女子拉迪（Amber Rachdi）曾參加減重實境節目，瘦身成功的她上傳最新自拍，粉絲直呼太像英國女歌手愛黛兒。（圖擷取自「@Cheyenn55192563」推特、「amberrachdi」IG，本報合成）

2023/01/01 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名減重實境秀網紅拉迪（Amber Rachdi）在成功減重後時常分享不同妝容的美照至個人Instagram，最近的一張照片讓粉絲驚呼「我還以為看到了愛黛兒」，認為現在的她跟知名英國歌手艾黛兒十分相似。

綜合外媒報導，現年31的拉迪（Amber Rachdi）2015年曾參與TLC實境節目《沈重人生》（My 600-lb Life）的錄製，當時的她體重重達660磅（約為300公斤），接受胃繞道手術後成功減重，建立新的生活。

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拉迪的個人IG擁有26萬粉絲，在最新的一張自拍照中，可以看見她臉上的精緻妝容，身穿正式禮服，神情和減重之前簡直判若兩人，散發出相當自信的氣息。

許多粉絲看到照片後在留言處回應「妳狀態看起來超好，甚至有愛黛兒的氛圍」、「我以為我看到的是愛黛兒的照片」、「也太像愛黛兒了吧」。

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